Un mes de actividades culturales por A Pobra en homenaje a Ramón Mª del Valle-Inclán

Presentación de las Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán Cedida

Presentan la vigésimo octava edición de las Xornadas de Homenaxe a Valle-Inclán, que transcurrirán a lo largo del mes de octubre. La presentación contó con la participación de Patricia Lojo, concejala de Cultura de A Pobra do Caramiñal, Sara Barbazán, técnica del Museo Valle-Inclán, y Anxo Lorenzo, director Xeral de Cultura.

Estas jornadas pobrenses conmemoran la vida y obra del escritor arousán, incluyendo este año una docena de citas culturales, que el museo homónimo definen como un “heteroxéneo programa de actos pensado para tódolos públicos”, que serán gratuitos.

Entre los diversos actos que se van a celebrar, habrá varias representaciones de obras del autor, como ‘Luces de bohemia’ por Tirinto & Co. Compañía de Teatro, ‘A rosa de papel’ por Títeres Alakran, la proyección de ‘Tirano banderas’ de José Luis García Sánchez, o la adaptación de ‘Ligazón’ y ‘Rosa de papel’ por Noitebras Teatro, entre otras.

También habrá una caminata divulgativa por la sierra de O Barbanza y un par de charlas sobre la materia. Los eventos están programados a lo largo del todo el mes, comenzando este viernes 16. Para terminar el evento de Valle-Inclán, se celebrará un homenaje al nacimiento del autor el viernes 30 a partir de las 12:30 horas