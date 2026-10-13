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A Pobra

Nós Pobra pide que José Carlos Vidal renuncie al puesto de la alcaldía

También solicitan que entregue de forma inmediata el acta de concelleiro

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
13/10/2026 14:30
Nós Pobra pide que José Vidal entregue su acta de concelleiro tras su asamblea
Nós Pobra pide que José Vidal entregue su acta de concelleiro tras su asamblea
A. Suárez
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Nós Pobra solicita que José Vidal entregue de forma inmediata su acta de concelleiro y que renuncie al cargo de alcaldía. Esto se producía tras su incorporación al grupo del PSOE, anunciado este sábado.

"Dende a asamblea entendemos que a marcha de Vidal da nosa formación vén motivada pola súa procura doutra organización onde a democracia e a participación interna non sexa unha prioridade", apunta el grupo en la ronda de prensa que dieron hoy. Acuñan su puesto de liderazgo en la agrupación como "accidental", ya que era el tercero de la lista y recibió el cargo de la alcaldía tras la renuncia del primero y segundo para que fuera posible el pacto de gobierno, que solo se daría bajo esas condiciones

Expresaron que Vidal ya le adelantó que entregaría su acta de concelleiro si se la pedían, pero solo si eso no significaba la entrada del PP en el gobierno. Vidal podrá seguir como alcalde non adscrito. La asamblea, celebrada el viernes, y seguirá siendo alcalde mientras no respondan a la acta presentada por Nós Pobra. En caso de que se formalice, entrará la cuarta persona en las listas, aunque todavía no está confirmado de quién se tratará.

Habrá ampliación de esta noticia.

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