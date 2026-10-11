Nós Pobra se mantiene como un frente unido tras la partida de su líder José Vidal al PSOE
El grupo expresa que son “un proxecto colectivo, non nacemos arredor dun nome ou dunha persoa”
Nós Pobra emite un comunicado para transmitir unidad y transmitirles tranquilidad a sus votantes tras el anuncio de partida del partido del alcalde y líder del grupo, José Carlos Vidal. “Nós Pobra é un proxecto colectivo. Non naceu arredor dun nome nin depende dunha persoa”, acuñaban ayer en un comunicado que publicaban en sus redes sociales. El grupo de izquierdas de A Pobra do Caramiñal quiso mostrar que como partido, seguirían adelante con o sin su actual líder, acuñando la situación como una nueva etapa que se les abre en el ámbito político municipal.
“Dende 2015, elección tras elección, Nós Pobra é a forza de esquerda máis apoiada nas eleccións municipais do noso concello. Esa confianza da veciñanza é a que guía o noso traballo e a que determina tamén a nosa responsabilidade neste momento. Dende hoxe mesmo seguimos traballando con normalidade para garantir a estabilidade e a continuidade do goberno de esquerdas e para cumprir co compromiso adquirido coa cidadanía“, expresaban en su carta, en la que aseguraban que seguirían liderando el espacio de izquierdas en este ayuntamiento.
Sin embargo, cabe destacar que en este comunicado no han expresado públicamente quién sucederá a Vidal, ni informan de si darán más información próximamente.