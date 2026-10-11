A Pobra tendrá más zonas verdes de aparcamiento para residentes

Concello de A Pobra, Casa Consistorial Cedida

A Pobra do Caramiñal está tramitando la modificación de su Ordenanza de circulación del ayuntamiento. Específicamente en la actualidad, se encuentra en un proceso de aprobación inicial, en el que se someterá la información pública durante los próximos días, trámite que durará hasta el 6 de noviembre. Aunque todavía no se ha publicado el expediente municipal para hacerlas efectivas, pero lo más probable es que entre los cambios se encuentre la retirada del límite de doce horas de estacionamiento, posibles sanciones por aparcar en zona verde y distintivos de residente para que la gente puede aparcar en sus estacionamientos designados.

Estos cambios, como anunció el alcalde, José Carlos Vidal, en el último Pleno ordinario que se celebró, acto en el que se aprobaba esta modificación, se tratan “dunha modificación necesarias para remendar os diversos problemas que non quedaron abordados no documento orixinal. Enmendáronse estas deficientas con novos artigos engadidos e modificacións dos existentes, para que a ordenanza sexa máis clara e eficaz”.

Uno de los focos principales de las acciones previstas se centran en producir más aparcamiento para los residentes de la localidad. Así lo informaban desde la Policía Local del municipio cuando hace dos meses comenzaban a finales de julio de este año, cuando se procedía a pintar varias zonas de estacionamiento por algunas zonas. En aquel momento la policía hacía un comunicado informativo sobre el que ya se podrían hacer solicitudes para obtener la tarjeta de residentes a través del Rexistro do Concello, empleando formularios ya habilitados en los que se especifica la documentación necesaria. Añadían que sería responsabilidad de la Policía Local entregarlas una vez tramitada la solicitud. En este mismo comunicado expresaban que la limitación actual de 12 horas de estacionamiento será retirada de la Ordenanza municipal, pero que hasta que sea definitiva dicha modificación, no se procedería a la imposición de sanciones en las zonas verdes.

Esta sería la primera modificación de la ordenanza públicamente anunciada, hace referencia a la modificación del artículo diecinueve de la misma en el que se tratan las zonas para residentes. Este artículo se centra en la “na sociedade actual a ocupación da vía pública co estacionamento de vehículos, supón o uso dun ben escaso, que debe ser repartido”, y apunta que constituye una infracción específica de la modalidad exceder el límite horario indicacio de 12 horas en la misma plaza.

A mayores, expresan que durante este periodo transitorio de modificaciones, en los que no se cambie la ordenanza y que no termine el proceso de entrega de tarjetas, no se procedió o se procederá a ninguna imposición de sanciones en dichas zonas. En la misma fecha, era el barrio do Lagar el que experimentaba estas modificaciones para habilitar estas zonas.

De la teoría a la práctica

Cabe resaltar que estas no serán las únicas modificaciones que se realizarán en este periodo de transición, y que una vez que se aprueben, se hará ampliación de la información. Lo que sí, a vista de las acciones llevadas a cabo en materia de circulación vial, el Concello está centrándose en la comodidad para los vecinos y vecinas de la localidad. De hecho, el mismo alcalde defendía en el Pleno las modificaciones de dicha ordenanza expresando los problemas que se tuvieron al comienzo de su aplicación, ya que los problemas “non respondías ás necesidades que tiña a xente”. El grupo local del BNG también aprovechó el momento para explicar que los cambios son arreglos que derivan de poner “a teoría en práctica, estos cambios son para subsanar eses erros” y a mayores emitió el apoyo vecinal a esta ordenanza y a los cambios previstos porque, como apuntan, “nos meses do verán, en momentos puntuais, hai moitos problemas no tema dos aparcamentos”:

A mayores de estas zonas residenciales, en la misma época, la Policía Local también avisaba del acuerdo que se llegó con los propietarios de una finca para habilitada como aparcamiento gratuito al servicio de la vecindad de la zona do Lagar. En agosto comenzaban ya los trabajos de acondicionamiento del terreno.

La ordenanza de circulación se emitió en 2022, proponía crear zonas azules, con estacionamiento limitado a 90 minutos, áreas reservadas para residentes con tarjeta identificativa, espacios de estacionamiento rápido, etc. Cambios que han ido tomando forma durante estos años y que sufrirán modificaciones.