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A Pobra

El Concello prevé un aporte de 35 mil euros para las fiestas del Carme dos Pincheiros

Entre otros presupuestos planteados para el periodo 2026-2028, para el Nazareno será de 10.000

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
08/10/2026 21:50
Procesión del Carme dos Pincheiros en A Pobra
Procesión del Carme dos Pincheiros en A Pobra
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El Concello de A Pobra emite el informe de la planificación de subvenciones para 2026-2028, con ayudas previstas para cultura, fiestas, deporte, educación, servicios sociales, comercio y otras ámbitos. Sin embargo cabe destacar que este documento se trata de un plan, un instrumento de planificación, por sí solo, no garantiza que se - entregue el dinero.

En la subvención de fomento de la cultura, de los eventos tradicionales y demás eventos lúdicos, la entidad a la que más fondos propios se destina es a la Comisión de Festas do Carme dos Pincheiros, 35.000 euros en cada periodo. Le sigue la Asociación Cultural ESMU con 18.000; la Comisión de Festas do Nazareno con 10.000; la Comisión de Festas Carmen do Castelo , 9.000; 6.500 para Premios Concurso Entroido; 3.000 para Asociación de Amas de Casa para organización de fiestas; 1.500 la Asociación Cultura Xiada para el Encontro Música e Baile Tradicional; 1.500 para Comisión de Festas Semana Santa do Castelo; 1.500 para la Comisión de Festas Semana Santa do Caramiñal; y por último, 700 al Premio Cartel Xornadas Homenaxe a Valle-Inclán.

A mayores se prevé una financiación de 11.000 para el año que viene para Axudas programa escolarización y Bolsas para estudantes e material educativo. También con fondos propios y de la Diputación Provincial, se destinarán para Servizos Sociais y Promoción Social, un importe de 18.000 euros. 

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