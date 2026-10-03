A Pobra prepara una comida de confraternidad para mayores de sesenta años

Usuarios disfrutan de la comida de confraternidad celebrada el año pasado Cedida

A Pobra do Caramiñal celebrará el próximo treinta de octubre una comida de confraternidad dirigida a los vecinos y vecinas mayores de sesenta años, una iniciativa que busca ofrecer una jornada de convivencia y encuentro entre la población senior del municipio.

La cita pretende reunir a los mayores en torno a una mesa y brindarles una jornada de carácter festivo, favoreciendo las relaciones sociales y la participación en la vida comunitaria.

Se trata de una propuesta que apuesta por el ocio compartido y por generar espacios de encuentro para este colectivo. Los pases tendrán un coste de 18 euros por persona y podrán adquirirse presencialmente en la planta baja del Concello, en horario de 09.30 a 14.00 horas.

La venta se organizará en dos fases: los vecinos empadronados en A Pobra tendrán prioridad entre el cinco y el quince de octubre, mientras que las personas no empadronadas podrán adquirir sus entradas, posteriormente, entre el 16 y el 23 de octubre.

Con esta propuesta, A Pobra vuelve a poner el foco en sus mayores y en la importancia de crear espacios de convivencia. Se plantea como una oportunidad para compartir mesa y reencontrarse con vecinos.