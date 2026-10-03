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A Pobra

A Pobra busca mantener viva la cultura a través del ámbito local

La iniciativa recorre diferentes puntos de Galicia y visibiliza diferentes proyectos culturales

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
03/10/2026 21:00
Participantes durante la celebración del ciclo 'Desde a Marxe'
Participantes durante la celebración del ciclo 'Desde a Marxe'
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La artesanía, la joyería y el yoga fueron los protagonistas del nuevo encuentro del ciclo ‘Desde a Marxe’. 

La iniciativa recorre diferentes puntos de Galicia con el propósito de dar visibilidad a proyectos culturales que se desarrollan desde el ámbito local y al margen de los grandes circuitos.

El encuentro estuvo conducido por la diputada y secretaria de Cultura y Lingua del PSdeG, Silvia Longueira, y contó con la participación de la artesana y mariscadora Manola Places, a la que acompañaron Ana Dosil y Paula Torrado García

Mientras que la primera participante compartió con los presentes su experiencia vinculada a la artesanía, la segunda mencionada acercó al público su actividad relacionada con la joyería y el estilismo. Torrado, por su parte, presentó el yoga como una manera de expresarse y entender la vida. 

El ciclo ‘Desde a Marxe’ está recorriendo distintas comarcas gallegas con la intención de conectar proyectos independientes y dar mayor visibilidad a sus creadores. La iniciativa pretende, además, funcionar como punto de encuentro para personas y propuestas que contribuyen a mantener viva la cultura desde el ámbito local.

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