A Pobra busca mantener viva la cultura a través del ámbito local

Participantes durante la celebración del ciclo 'Desde a Marxe' CEDIDA

La artesanía, la joyería y el yoga fueron los protagonistas del nuevo encuentro del ciclo ‘Desde a Marxe’.

La iniciativa recorre diferentes puntos de Galicia con el propósito de dar visibilidad a proyectos culturales que se desarrollan desde el ámbito local y al margen de los grandes circuitos.

El encuentro estuvo conducido por la diputada y secretaria de Cultura y Lingua del PSdeG, Silvia Longueira, y contó con la participación de la artesana y mariscadora Manola Places, a la que acompañaron Ana Dosil y Paula Torrado García.

Mientras que la primera participante compartió con los presentes su experiencia vinculada a la artesanía, la segunda mencionada acercó al público su actividad relacionada con la joyería y el estilismo. Torrado, por su parte, presentó el yoga como una manera de expresarse y entender la vida.

El ciclo ‘Desde a Marxe’ está recorriendo distintas comarcas gallegas con la intención de conectar proyectos independientes y dar mayor visibilidad a sus creadores. La iniciativa pretende, además, funcionar como punto de encuentro para personas y propuestas que contribuyen a mantener viva la cultura desde el ámbito local.