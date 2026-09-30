La Xunta autoriza una nueva instalación eléctrica en Aldea Laxe

Exterior de la Casas Consistorial pobrense Cedida

La Xunta autoriza a UFD Distribución Eléctrica S.A. a ejecutar una nueva instalación eléctrica en la zona de Aldea Laxe, en A Pobra do Caramiñal, y declara la obra de utilidad pública, lo que conlleva consecuencias expropiatorias. Están previsto un centro de transformación compacto telecontrolado y una línea subterránea de media tensión, una ocupación de 29, 41 metros cuadrados.

Contra esta resolución, que no es definitiva en vía administrativa, se podrán interponer recursos durante el próximo mes en la Consellería de Economía e Industria.