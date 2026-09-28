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A Pobra

Congalsa se suma a Conxemar 2026 para dar a conocer sus nuevos productos alimentarios

La empresa pobrense presentará su campaña ‘Lo mejor está por servir’ del 6 al 8 de octubre en el IFEVI

Fátima Pérez
28/09/2026 17:53
Congalsa en la edición de Conxemar 2025
Congalsa en la edición de Conxemar 2025
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Congalsa aprovechará su presencia en Conxemar 2026 para dar a conocer ‘Lo mejor está por servir’, una campaña a través de la que ofrecerán a sus clientes del sector de la restauración soluciones de alimentación capaces de generar nuevas oportunidades de negocio. “Queremos trasladar un concepto que mira al futuro y ofrecer productos que aporten soluciones reales a este sector, una premisa que lleva años en el ADN de nuestra compañía”, señala José Ramón Núñez, director Comercial y Marketing de la empresa con sede en A Pobra.

Conxemar 2026 se celebrará en el IFEVI (Vigo) del 6 al 8 de octubre. Allí Congalsa, una de las empresas de alimentación líderes en Galicia, se posicionará en el Hall 3.2 stand 3C02 y presentará diversas novedades y referencias destacadas de sus marcas Ibercook, Yatecomeré, Sulpasteis y Lenger Seafoods Vietnam.

Nuevos productos

La compañía aprovechará esta feria para dar a conocer una selección de nuevos productos y formatos, concebidos para seguir creciendo dentro del sector de la alimentación, como los rollitos y mini rollitos de langostino, los tacos de abadejo en tempura, las porciones de abadejo con salsa, el langostino crunchy, las carnitas mexicanas, las empanadillas de pollo y atún o la croqueta de huevo frito y chorizo, entre otros. “Todas estas propuestas se han desarrollado para ayudar a los profesionales a adaptarse a las nuevas demandas del mercado”, destaca Núñez.

Paralelamente, durante la feria, la compañía reforzará sus relaciones institucionales y mantendrá encuentros con representantes de distintos ámbitos.

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