El módulo cubierto de atletismo llevará el nombre de Pepe Moure

Pepe Moure en el Pleno de A Pobra do Caramiñal Cedida

Los aplausos llenaron ayer la sesión plenaria ordinaria de A Pobra do Caramiñal. Y aunque no se trataba de ningún homenaje organizado, los miembros de la Corporación no dudaron ni un momento en brindarle una fuerte ovación (levantándose incluso de sus sillas) a Pepe Moure. Una moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular local solicitaba que las nuevas instalaciones del Estado Municipal de Alta se nombraran de Moure, por su labor en acompañar a todos los atletas del municipio y por su esfuerzo en organizar actividades deportivas y fundar la Asociación de Atletismo Deportes Barbanza en 1984. Una moción que fue felizmente acogida por todos los presentes.

La sesión, sin embargo, se abrió con otro tema de gran importancia, la propuesta desde Alcaldía relativa a la solicitud de subvención nominativa a la Deputación de A Coruña. La petición de importe se realizará para la adquisición la finca de O Maño, situada en Santa María do Xobre, de 4.000 metros cuadrados. La concelleira de Cultura, Patricia Lojo, abría debate explicando la importancia que tiene ese espacio, en donde se encuentran Os Castriños de Ostreira y las ruinas del convento franciscano del sigo XV de Santo Antón. Destacó que es un “espazo no que se concentran elementos importantes do noso patrimonio histórico e arqueolóxico”.

La solicitud fue aprobada por unanimidad, en la que se solicitarán a la Deputación 900.000 mil euros, lo equivale un 80% del presupuesto. Si bien la concelleira del PP, Marta Fernández López, cuestionó la falta de proyecto para esta finca, tanto el alcalde, José García Vidal Suárez, como la concelleira del BNG, María Amparo Cerecedo, destacaron la importancia que tendría este espacio para los vecinos y vecinas. Se trataría de una “recuperación medioambiental”, volviendo a ser del Concello los caminos que usaba la población para acceder a las playas.

El alcalde puso en valor esta adquisición explicando que junto con la de Casa da Cadea y el Castro da Croa, o Croa de Posmarcos, estarían “deixando pegada neste Concello”.

Otro punto aprobado fue la propuesta de modificación da ordenanza de circulación, un cambio que implementa las modificaciones realizadas a la aprobada el 28 de julio de 2022, fruto de poner en práctica los cambios como la zona verde para residentes.

Reconocimiento al policía Marcos Rodríguez

En el pleno también se ensalzó a Marcos Rodríguez Iglesias, policía local. Desde Alcaldía solicitaron que se reconociera al agente por toda su labor y compromiso con el pueblo. García Vidal destacó “actuacións que tivo este policía ao longo de varios anos. Salvou non só unha vida, senon tres dende 2020. E non quedou aí, dende poñer a vida en perigo polos habitantes ata recatar cans da comarca”.

Por último, entre otros temas que se tocaron, se trató la moción de PP en la que pedían que se valorara la situación del consumo de drogas y problemas de seguridad que afecta a sus habitantes. Este punto no fue tan bien recibido por todos los integrantes del Pleno, en los que algunos tacharon, entre ellos Lojo, la moción de “representar á Pobra como si sofrese unha situación descontrolada”. Varios concelleiros pidieron datos objetivos para poder tratar el tema, posición que usó el gobierno municipal para rechazar el enfoque del PP del debate.