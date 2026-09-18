Una tradición de “hábito”: “si estás mal, te acuerdas del Nazareno”

As Mortallas del Nazareno 2025. EC

“Todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Pues cuando te pones enfermo, aquí en A Pobra, te viene a la cabeza el Nazareno”. Comienzan las mayores fiestas de A Pobra do Caramiñal, y aunque prometen ser un festejo de danza y jolgorio, los vecinos del municipio también saben lo importante que son los actos seculares que se llevarán a cabo. En especial, la procesión de As Mortallas, en donde las familias en las que alguna persona ha sufrido algún tipo de enfermedad o susto, se entregan al Nazareno.

¿Pero qué conlleva esto? Ana Mariño Durán, una vecina del municipio, explica su experiencia. “Me ofrecí hace catorce años por mi primo Óscar, que le explotó una aneurisma, como luego me pasó a mí”, explica. La tradición del ataúd se basa en que es “la caja donde te habrías muerto”, la lleva la familia, y la persona que fue ofrecida va detrás con otros parientes, aunque la caja no es la única forma en la que la gente honra su plegaria. “Su madre fue la que lo ofreció si salía bien del coma y mejoraba, yo en cambio prometí hacer la procesión descalza”, explica a este medio la vecina. Desde hace catorce años, mantiene su promesa, y aunque con los años la salud de su primo ya no es la única razón por la que lo hace, mantiene que para ella sigue siendo importante cumplir.

Según su percepción de la tradición, es un una costumbre que aun mantienen los habitantes de este municipio, pasando de generación en generación, y a la que recurren en los casos más extremos. Mariño recuerda que cuando sus familiares comenzaron a enfermar, recordaba a su madre hablando de la tradición y eso le llevó a tener fe en ofrecerse. El enfermo suele ir vestido de Nazareno, y como apunta, se pueden ver a día de hoy a muchas personas de morado en la procesión que este año cae en domingo. Tanto el hábito o las cajas son alquilados.

En el propio día, no es raro que uno pasee por el centro de la localidad y encuentre un montón de ataúdes en fila. Y es por eso, que cuando este domingo os acercáis a esta procesión, podréis apreciar un poco mejor las tradiciones de la zona.