La tragedia griega de Valle-Inclán que nunca fue: nueva exposición del Santa Isabel

Presentación de la exposición del Santa Isabel. Cedida

La exposición del accidente del Santa Isabel llega al Museo Valle-Inclán de A Pobra do Caramiñal, se expondrá en la Sala de Iconografía que estará abierta para todo el mundo hasta principios de octubre. La pieza central se trata de una maqueta de la embarcación realizada por el artista local José Antonio Barreiro Romero, de Vilagarcía de Arousa. No se trata de la primera vez que recrea el Santa Isabel, es la segunda, creada en 2024. Pero, ¿Cuál es su historia?

En 1921, el vapor-correo Santa Isabel se dedicaba a la emigración americana. El barco, considerado bastante moderno para la época, partió del puerto de A Coruña en dirección a Vilagarcía de Arousa. El 2 de enero, mientras se adentraban en la ría de Sálvora, se topó con un fuerte temporal que puso en peligro a la embarcación. Aun con la ayuda del faro de Ribeira, que aun se mantiene en pie, el vapor les impidió ver la Illa de Sálvora y encalló, abriéndosele en el proceso tres aberturas, lo que selló su destino.

El Santa Isabel 266 pasajeros. El barco se hundía y ni la situación climática ni que fuera de madrugada ayudaban. Una persona que se encontraba trabajando en el faro aquella madrugada dio la voz de alarma. Era Navidad, y la gran mayoría de las personas estaban festejando en Ribeira, en la aldea isleña solo quedaban personas mayores y las mujeres que se encargaban de sus cuidados. María Fernández, de 16 años, Cipriana Oujo, 24, y Josefa Parada, de 32, se subieron a unas dornas y junto con el segundo de abordo consiguieron salvar a más de treinta pasajeros entre viajes complejos. Se las conoce como las heroínas de Sálvora. Otra vecina. Cipriana Crujeiras de 48 años, les ayudó desde la costa. De todas las personas que iban a bordo, perdieron la vida 213 personas.

Esta historia tuvo, en su momento e históricamente mucho impacto en la gente de la zona. En especial en Ramón de Valle Inclán, que en el momento vivía en Pobra do Caramiñal, pero que se trasladó a Ribeira para interesarse por lo sucedido. Incluso llegó a comenzar un cuaderno que se guarda en la Universidad, un manuscrito con anotaciones inspiradas en el acontecimientos para poder realizar una tragedia griega, que tristemente nunca llegó a materializarse. Desde el museo animan a todo el mundo a acercarse a la exposición durante el mes de septiembre, no solo porque es gratuita, sino por el valor que tiene conocer la historia de la zona.