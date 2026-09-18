A Pobra se entrega al Nazareno con cuatro días de festejos y devoción

Procesión de Mortaja, Nazareno de A Pobra 2026 Redacción

A Pobra inicia hoy cuatro jornadas de celebración, música y tradición con sus Festas do Nazareno 2026. La previsión es que, un año más, miles de personas se congreguen para celebrar una de las citas religiosas más singulares de toda Galicia: la Procesión Votiva das Mortallas.

La música de la Banda Municipal de Redondela y el Grupo de Gaitas Xiada pondrán la tecla en esta jornada inaugural en la que también se dará lectura al pregón desde el balcón del Concello, a las 21.15 horas. Ya por la noche en la plaza Alcalde Segundo Durán El Último Ke Zierre y Ajencia Trivutaria se encargarán de poner ritmo a la verbena.

América y París de Noia

Mañana la jornada continuará con pasacalles y alboradas de la Agrupación Musical do Rosal, la Banda de Gaitas de Forcarei y los grupos O Son do Pote y Xiada. La programación continuará con actuaciones en el jardín y a las 22.30 horas llegará una verbena que reunirá a las orquestas América y París de Noia.

Procesión das Mortallas

El domingo 20 será el turno del momento central de las Festas do Nazareno. La Procesión Votiva das Mortallas, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia, saldrá a las 10.30 horas de la iglesia de Santiago do Deán y, un año más, colmará de ataúdes las calles para expresar agradecimiento al Nazareno. Ya por la noche, la música volverá a ocupar el protagonismo con el concierto de la Banda de Gaitas San Xoán de Paramos, a las 21.30 horas, y la actuación de la orquesta Olympus, desde las 23.00 horas.

Festa Holi, Panorama y fuegos artificiales

El lunes 21 se pondrá punto final a las fiestas con una jornada pensada para familias en la que habrá Festa Holi, Panorama y un despliegue de drones y fuegos artificiales marítimos y aéreos en el pantalán frente a Chicolino.