Turismo precintó el campamento Ría de Arosa 1:"Parece más una urbanización informal que un campamento"

Playa A Lombiña, Cabio EC

Turismo de Galicia precintó el pasado miércoles 16 el campamento turístico Ría de Arosa 1 por reiterados incumplimientos de la normativa turística vigente. Desde el organismo apuntan a que la resolución del cierre se llevó a cabo bajo el ejercicio de sus competencias y tras varios incumplimientos acumulados a lo largo de los años anteriores.

"Estes feitos derivaron na existencia dun conxunto de instalacións que exceden as autorizadas, formando un complexo que presenta máis características dunha urbanización informal ou de segundas residencias que un campamento de turismo", explican desde Turismo.

El cierre del campamento fue notificado previamente a la empresa encargada de la gestión del inmueble. El campamento quieren trasladar un mensaje de tranquilidad a sus clientes, ya que están realizando los trámites necesarios para resolver la situación, así como contactar con todas las personas que puedan verse directamente afectadas. Toda esta información la ofrecen si intentamos acceder a su web oficial.

Turismo añade que este miércoles les indicó ya a la empresa que acordase con los usuarios una fecha para poder recoger sus pertenencias, y que lo solicitaran formalmente por escrito ante la Administración.