El Concello de Pobra habilita ocho espacios para dejar el vehículo durante el Nazareno

Procesión de Mortaja, Nazareno de A Pobra 2026 Redacción

A Pobra do Caramiñal habilita ocho zonas de estacionamiento para las próximas festividades del Nazareno, que darán comienzo este viernes 18. Durante cuatro días (hasta el 21 de este mes) el Concello recomienda aparcar en: la zona Río Morto, en Rúa Venecia, Campo da Feira, en la explanada portuaria situada en la entrada norte del municipio, en los estacionamientos de San Lázaro, del Gadis y de O lagar.

Exclusivamente para autobuses, reservan el espacio del Porto Comercial. A mayores, en las calles que se encuentran entre la piscina municipal y el Mercamás Froiz se podrán dejar los automóviles a ambos lados de la vía, siempre y cuando no obstaculicen la circulación.

En comparación con anteriores ediciones, los espacios de estacionamiento aumentaron en esta edición. Era de esperar, ya que la programación de este año recoge actuaciones de orquestas de renombre como París de Noia y América de Vigo el sábado a partir de las 22:30, la Olympus el domingo (23:00) y la Panorama el lunes a las 21:00. El arranque de fiestas será el 18 a las 12:00 horas con las bombas y la Banda de Música de Redondela.