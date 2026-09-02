La A.C. Xiada viaja a Canarias para celebrar 15 años de historia en un intercambio cultural

Los integrantes de la A.C. Xiada en su visita a Gran Canaria Cedida

La A.C. Xiada viaja a Gran Canaria para celebrar sus 15 años de trayectoria en A Pobra do Caramiñal. En total fueron 31 integrantes los que viajaron el pasado 27 de agosto hasta La Aldea de San Nicolás para culminar un intercambio cultural que comenzó a gestarse en noviembre de 2025.

La iniciativa nació no solo para conmemorar su aniversario sino para ir más allá con un interbancario que permitió recibir en A Pobra a un grupo canario para compartir música, baile, tradiciones, patrimonio y convivencia.

Desde la asociación aseguran que este proyecto no fue sencillo ya que supuso un importante esfuerzo económico. La entidad contó con la subvención anual de la Diputación de A Coruña y con la colaboración económica del Concello, pero la dimensión del proyecto exigía conseguir nuevos apoyos. “Tuvimos que llamar a diferentes puertas”, explica la directiva de Xiada, que mantuvo un encuentro con el director xeral de Turismo de Galicia para lograr una aportación que permitió avanzar en el proyecto. También fue fundamental la colaboración de la empresa Congalsa.

Canarios en A Pobra

El intercambio comenzó el pasado mes de julio cuando el grupo canario visitó A Pobra. Durante su estancia, los visitantes recorrieron las instalaciones de Congalsa, participaron en una recepción institucional en el Concello, disfrutaron de las piscinas naturales del río Pedras y realizaron una ruta en embarcación tradicional por la ría, acompañada de una degustación de mejillones. Xiada, por su parte, llegó a La Aldea de San Nicolás el pasado 27 de agosto para adentrarse en la cultura canaria.

En total fueron 31 integrantes los que viajaron el pasado 27 de agosto hasta La Aldea de San Nicolás Cedida

El intercambio con La Aldea de San Nicolás supone así el cierre de una celebración muy especial para una asociación que cumple 15 años manteniendo viva la cultura tradicional y que quiere seguir utilizándola como punto de encuentro entre pueblos y como una forma de proyectar A Pobra do Caramiñal más allá de sus fronteras.