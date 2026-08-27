A Pobra y la Subdelegación blindan la seguridad de las Festas do Nazareno 2026

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y el alcalde de A Pobra do Caramiñal, José Carlos Vidal, se reunieron para analizar las medidas de seguridad necesarias para garantizar el éxito de una de las celebraciones más importantes del calendario festivo de A Pobra do Caramiñal: las Festas do Nazareno 2026 los próximos días 18, 19, 20 y 21 de septiembre.

En la reunión, a la que asistieron además representantes de la Guardia Civil, Guardia Civil de Tráfico, Policía Nacional Adscrita, Policía Local, Policía Portuaria, Protección Civil y Axega, se puso en valor la importancia de anticiparse a las necesidades, así como la relevancia social y económica de las fiestas para el municipio. La concejala de Cultura destacó que el Nazareno está profundamente ligado a la historia, las tradiciones y la identidad local, y contribuye a prolongar la temporada turística y mantener la actividad económica una vez finalizan los meses de mayor afluencia.

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En cuanto a las estadísticas de seguridad ciudadana en el municipio, los datos correspondientes al periodo comprendido entre enero y julio de este año sitúan la tasa de criminalidad de A Pobra muy por debajo de las medias provincial, gallega y estatal, algo que también destacaron como positivo.

Otro de los asuntos tratados fue la situación de la violencia de género. En la actualidad se contabilizan en A Coruña 2.784 casos activos, mientras que A Pobra está adherida al Sistema VioGén, lo que permite realizar un seguimiento específico de las situaciones de riesgo. Así, desde 2018, el municipio ha recibido 63.897 euros procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, destinados al desarrollo de actuaciones de prevención, sensibilización y protección frente a esta violencia.