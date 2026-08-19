Excarcelan a una persona herida de un vehículo tras salirse de la vía en A Pobra

Efectivos actuando en el lugar del accidente Bomberos de Boiro

Una persona fue excarcelada este mediodía de un vehículo tras salirse de la vía en la AG-11, a la altura del kilómetro 36. El accidente ocurrió poco antes de las 13 horas y el turismo volcó, quedando el conductor -única persona en el coche- herido y sin ser capaz de salir por sus propios medios.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Ribeira y de Boiro, el Grupo de Atención e Emerxencias Municipal (GAEM) de Ribeira, y agentes de la Policía Local.

Una vez en el punto, fue necesario emplear el material de excarcelación para liberar a la persona herida, que posteriormente fue trasladada por el personal sanitario para recibir asistencia médica.