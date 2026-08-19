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A Pobra

Excarcelan a una persona herida de un vehículo tras salirse de la vía en A Pobra

El accidente ocurrió poco antes de las 13 horas en la AG-11

Sandra Rey
19/08/2026 15:36
Efectivos actuando en el lugar del accidente
Efectivos actuando en el lugar del accidente
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Una persona fue excarcelada este mediodía de un vehículo tras salirse de la vía en la AG-11, a la altura del kilómetro 36. El accidente ocurrió poco antes de las 13 horas y el turismo volcó, quedando el conductor -única persona en el coche- herido y sin ser capaz de salir por sus propios medios. 

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Ribeira y de Boiro, el  Grupo de Atención e Emerxencias Municipal (GAEM) de Ribeira, y agentes de la Policía Local. 

Una vez en el punto, fue necesario emplear el material de excarcelación para liberar a la persona herida, que posteriormente fue trasladada por el personal sanitario para recibir asistencia médica.

El turismo tras salirse de la vía
El turismo tras salirse de la vía
Bomberos de Boiro
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