El Carmen dos Pincheiros arranca con cuatro días de fiesta en A Pobra

Imagen de una edición anterior de los San Juerguines DA

A Pobra do Caramiñal se prepara para celebrar una nueva edición del Carmen dos Pincheiros, que se desarrollará desde el viernes 14 hasta el lunes 17 con una amplia agenda en la que la música y la cultura popular compartirán protagonismo con algunas de las tradiciones más arraigadas de la localidad.

El programa festivo comenzará a las 19 horas, momento en el que saldrán los gigantes y cabezudos acompañados por el grupo de gaitas Trécola, seguido de la imposición de escapularios a los nuevos cofrades. A las 20 horas harán un recorrido desde la plaza Alcalde Segundo Durán hasta el Concello y, a una hora después, se celebrará el pregón. A partir de las 22:30 horas llegarán Déixate Estar, Firadela, Human, Eme Music y DJ Marcos Magán.

La jornada del sábado arrancará con la Banda de Música de Vilaboa, la Banda de Gaitas Airiños de Fene, Os Caraveiros, Xiada, Churimás y Os Arghalleiros. Al mediodía habrá juegos populares con Axóuxere y un nuevo recorrido de los gigantes y cabezudos junto a Trécola. Después, la Banda de Música de Vilaboa actuará en el jardín, mientras que las distintas agrupaciones ofrecerán conciertos por las plazas de la localidad.

Por la tarde llegará uno de los momentos clave de estas fiestas como son los San Juerguines y la Fiesta del Agua, que volverán a llenar las calles y mantener viva una de las tradiciones más reconocidas de estas celebraciones. A partir de las 22.30 horas, la noche estará protagonizada por la Orquesta Capitol y Discomóbil Karamelo.

El domingo 16 comenzará a las 11 horas con la Banda de Música de Noia, la Banda de Gaitas de Calo, Os Caraveiros, Xiada, Os Arghalleiros y Queico. Después tendrá lugar la entrada de la Brilat y el desfile y, a las 12 horas, se celebrará la bienvenida a este cuerpo en el Cantón da Leña. A la misma hora, los gigantes y cabezudos volverán a recorrer las calles acompañados por Trécola. A las 13 horas actuará la Banda de Música de Noia en el jardín y, a las 18:30 horas, se celebrará la misa solemne, la procesión de la Virgen del Carmen y la ofrenda floral. Por la noche la verbena correrá a cargo de Panorama City y Chocolate Disco Móbil.

El último día, el lunes 17, las celebraciones comenzarán con la banda de Música de Calo, la Banda de Gaitas Herba Grilera, Xiada, Os caraveiros, Ar de Loureda y Os Arghalleiros, además del Tren Pincheiro. El mediodía lo abrirá Pincheirolandia, seguido de los gigantes y cabezudos, que volverán a las calles junto a Trécola. A las 13 horas tendrá lugar la Fiesta de la Espuma y el concierto de la Banda de Música de Calo en el jardín y, media hora después, está previsto el recorrido de las diferentes formaciones.

Pincheirolandia retomará la actividad por la tarde, a las 17 horas y, de nuevo, sobre las 20, los gigantes y cabezudos protagonizarán su último recorrido acompañados de las agrupaciones de gaitas. Ya por la noche, a las 22:30, actuará Treixadura y, a medianoche, tendrá lugar la gran quema de fuegos artificiales y el combate naval. La música continuará después con Chocolate Disco Móbil.