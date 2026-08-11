Un conductor se precipita al mar en el puerto de A Pobra y sale ileso del vehículo

El lugar donde se cayó el conductor con su coche Protección Civil A Pobra

Un conductor se precipitó con su coche al mar durante la madrugada de este martes, en el puerto de A Pobra do Caramiñal. El suceso se produjo sobre las 00:50 horas y se saldó sin heridos.

Fuentes consultadas declaran que fue un particular el que alertó de lo ocurrido y que el conductor, único ocupante del coche, explicó posteriormente que se salió de la vía mientras circulaba por el entorno portuario.

El vehículo hundido en el entorno portuario Protección Civil A Pobra

Una vez en el mar, el hombre consiguió salir del vehículo por sus propios medios y comunicó a los servicios de urgencias sanitarias que no precisaba asistencia médica.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil de Boiro, Salvamento Marítimo y Gardacostas de Galicia.