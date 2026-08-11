A Pobra
Un conductor se precipita al mar en el puerto de A Pobra y sale ileso del vehículo
El suceso se produjo la pasada madrugada y el afectado explicó que se trató de una salida de vía
Un conductor se precipitó con su coche al mar durante la madrugada de este martes, en el puerto de A Pobra do Caramiñal. El suceso se produjo sobre las 00:50 horas y se saldó sin heridos.
Fuentes consultadas declaran que fue un particular el que alertó de lo ocurrido y que el conductor, único ocupante del coche, explicó posteriormente que se salió de la vía mientras circulaba por el entorno portuario.
Una vez en el mar, el hombre consiguió salir del vehículo por sus propios medios y comunicó a los servicios de urgencias sanitarias que no precisaba asistencia médica.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil de Boiro, Salvamento Marítimo y Gardacostas de Galicia.