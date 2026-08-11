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A Pobra

Un conductor se precipita al mar en el puerto de A Pobra y sale ileso del vehículo

El suceso se produjo la pasada madrugada y el afectado explicó que se trató de una salida de vía

Sandra Rey
11/08/2026 11:43
El vehículo hundido en el entorno portuario
El lugar donde se cayó el conductor con su coche
Protección Civil A Pobra
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Un conductor se precipitó con su coche al mar durante la madrugada de este martes, en el puerto de A Pobra do Caramiñal. El suceso se produjo sobre las 00:50 horas y se saldó sin heridos.

Fuentes consultadas declaran que fue un particular el que alertó de lo ocurrido y que el conductor, único ocupante del coche, explicó posteriormente que se salió de la vía mientras circulaba por el entorno portuario.

El vehículo hundido en el entorno portuario
El vehículo hundido en el entorno portuario
Protección Civil A Pobra

Una vez en el mar, el hombre consiguió salir del vehículo por sus propios medios y comunicó a los servicios de urgencias sanitarias que no precisaba asistencia médica.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil de Boiro, Salvamento Marítimo y Gardacostas de Galicia.

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