Registrado un incendio en la campana extractora de una cocina de una vivienda en el lugar pobrense de Saborido, en Posmarcos

Una patrulla de la Policía Local pobrense , en una imagen de archivo, acudió de inmediato al lugar del aviso y apagó el fuego tras vaciar dos extintores Chechu Río

La patrulla de la Policía Local de A Pobra que acababa de entrar de servicio en el turno de tarde sofocó el incendio que se declaró en la campana extractora de la cocina de una vivienda unifamiliar en el lugar de Saborido, en la parroquia pobrense de San Isidro de Posmarcos. Los agentes municipales recibieron a las 15.08 horas un aviso del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, al que un particular había alertado de que estaba ardiendo el referido electrodoméstico. Entonces, cargaron dos extintores en su vehículo oficial y se dirigieron de inmediato al lugar, vaciando las dos botellas sobre las llamas y lograron su extinción. El fuego también afectó parcialmente a algunos muebles de esa dependencia de la casa.

Los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega también dieron traslado del suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que solicitaron el apoyo de sus compañeros de Boiro, pero finalmente fueron anulados debido a que el fuego ya fuera sofocado por la Policía Locla y su intervención ya no era necesaria. De todos modos, los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el lugar ribeirense de Xarás realizaron las comprobaciones y mediciones necesarias que permitieron determinar que no había riesgo de reproducciones. A la espera de que se investigue la causa del origen del incendio, todo apunta a que se produjo por un problema interior en esa campana extractora.