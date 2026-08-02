La Cofradía de Pescadores de A Pobra denuncia la “masiva y devastadora” acción de furtivos en sus playas durante julio

Agentes de las fuerzas de seguridad realizan labores de control ante la persistente actividad de la acción del furtivismo Chechu Río

La Cofradía de Pescadores de A Pobra lazó a finales del pasado mes de abril un SOS para tratar de salvar el futuro de dicha entidad centenaria, debido a su delicada situación derivada de la bajada de producción y capturas, que en la última década pasó de 169 a 24 toneladas, y ya advertía de la presencia de furtivos que incluso les robaban hasta la cría. Ahora, tras un mes de julio en el que sus bancos marisqueros, principalmente en la playa de Os Raposiños, han sufrido una “masiva y devastadora avalancha de furtivos”, a los que su patrón mayor, Enrique Maceiras, califica de “auténticos malhechores profesionales del marisqueo ilegal organizados en auténticas bandas de la comarca y que están asolando nuestros arenales” y vuelve a solicitar una ayuda inmediata para tratar de erradicar esa “preocupante situación”.

Maceiras afirma que esos furtivos no sólo se están llevando violentamente sus recursos marisqueros más preciados “para introducirlos en el mercado sin las garantías sanitarias oportunas” precisa, sino que “además, se burlan, amenazan, coaccionan e insultan impunemente a nuestros asociados y vigilantes”. Frente a ello, desde el pósito han tomado la decisión de ordenar a sus abogados que, a partir de ahora, se formulen no sólo denuncias administrativas ante la Conselleria do Mar por infracciones administrativas sino las oportunas querellas criminales, ante los Tribunales de Justicia, contra todos aquellos que sean identificados y hayan cometido o cometan en estos días delitos continuados de furtivismo, tal y como se contempla en el artículo 335.2 del Código Penal.

Los mariscadores se organizan en grupos de una treintena de personas para tareas de vigilancia con laque tratar de evitar el acceso de los ilegales Chechu Río

El patrón mayor pobrense declaró que la finalidad que persiguen con ello es que los autores de esos actos cumplan penas privativas de libertad, todo ello en función de los nuevos criterios jurisprudenciales impuestos por recientes sentencias dictadas del Tribunal Supremo y las audiencias provinciales de A Coruña y Pontevedra, “que han ampliado las garantías de defensa de las Cofradías de Pescadores por la vía más contundente y definitiva para exterminar una lacra endémica en nuestras playas”, precisó Maceiras. .

Presencia continua

Este último afirmó que la presencia de los furtivos es continua, tanto durante la bajamar como cuatro horas antes o cuatro horas después de la misma, llegando a ver a esos ilegales se metían con el agua al cuello para robarles el marisco, llegando a meterse en el agua efectivos de los cuerpos de seguridad para sacarlos. Agregó que han podido ver como un vehículo llega con varios furtivos para que bajen a las playas para esquilmarlas y recoge a los que estuvieron hasta ese momento haciendo lo mismo. “Saben que estamos vendidos, pues no tenemos vigilantes”, dijo Maceiras, quien agregó que hace una semana se registró un grave episodio y que desde entonces los mariscadores se turnan en grupos de una treintena de personas para vigilar sus zonas productivas.

Desde la Cofradía de Pescadores de A Pobra hacen un llamamiento a toda la ciudadanía y establecimientos hosteleros e industriales “para que no compren ni colaboren con estos delincuentes adquiriendo nuestros recursos, puesto que, además de arriesgar la salud, podrían incurrir en conductas penalmente reprobables ante los tribunales de justicia”. En todo caso, Maceiras incidió en destacar el “enorme esfuerzo y la comprometida colaboración” que están prestando los efectivos de la Policía Local de A Pobra y del destacamento de la Guardia Civil de la comarca, “de los que nos sentimos muy orgullosos y agradecidos, porque han entendido a la perfección que nos encontramos ante un drama que nos afecta a todos y, especialmente, a todas las familias que viven de la extracción profesional del marisco en nuestra Cofradía de Pescadores”.

Sumar medios

Igualmente, los responsables del pósito pobrense indicaron que están intentando que a esa vigilancia, prevención y represión a las que hacen referencia se sumen y se impliquen, de manera inminente y permanente, los efectivos de la Policía Autonómica, así como el Servizo de Gardacostas de la Consellería do Mar. También indican que le han remitido una carta a la conselleira Marta Villaverde para explicarle de primera mano “la dramática situación actual de asedio continuo de grupos de furtivos organizados que, con extrema violencia, están consiguiendo arrasar con los bancos marisqueros, llevándose decenas y decenas de kilos de mariscos, mientras ellos tienen que limitarse a los topes de cuatro kilos”.

El pósito pobrense ha detectado una actividad masiva de los furtivos en su bancos marisqueros, especialmente en la playa de Os Raposiños

“Con el poco recurso que nos queda, si no existe una decidida respuesta urgente por parte de dicho departamento del gobierno gallego con respeto a la repoblación e incremento de la inversión por el ingente marisco sustraído, mucho nos tememos que esta sea la estocada final para nuestra centenaria Cofradía de Pescadores”, dijo Maceiras. Por ello, reclama la implicación de dicho departamento autonómico y, más concretamente, de la propia conselleira.