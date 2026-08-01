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A Pobra

Congalsa reunió a más de medio millar de personas en su comida de verano celebrada en Boiro

Los responsables de la compañía con sede central en A Pobra sostienen que esta iniciativa la impulsan con la finalidad de reforzar la integración de una plantilla en crecimiento

Chechu López
01/08/2026 07:00
Directivos de Congalsa posaron para una fotografía antes de la comida de verano
Directivos de Congalsa posaron para una fotografía antes de la comida de verano
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Congalsa reunió ayer a más de 500 personas en su comida de verano que se desarrolló en el salón de eventos 'Chicolino', en el lugar de Exipto, en la parroquia boirense de Abanqueiro. La compañía con sede central en A Pobra promovió este encuentro como un "espacio de convivencia" para las personas que forman parte de su equipo, en una edición marcada por la elevada participación, y que sostiene que es "reflejo del crecimiento que está experimentando la organización". Además de favorecer la integración de las incorporaciones más recientes, desde Congalsa subrayaron que la iniciativa ha contribuido a estrechar la relación entre profesionales de las distintas áreas.

En este sentido, el presidente de Congalsa, Luis Miguel Simarro, destacó que "reunir esta cifra de participantes en nuestra comida de verano demuestra el compromiso, la unión y el sentimiento de pertenencia que caracterizan a nuestra organización”. Añadió que “nuestro crecimiento solo es posible gracias a las personas que forman parte de este proyecto".

Por su parte, Laura Vergara, jefa de Desarrollo de Personas y Talento de Congalsa, puso en valor el creciente volumen de incorporación de numerosos profesionales al proyecto empresarial y subrayó que "este tipo de encuentros fortalecen las relaciones entre compañeros y contribuyen a seguir construyendo una organización en la que las personas son el centro".

Congalsa sostiene que con iniciativas como esta "reafirma su compromiso con el bienestar de las personas y con el impulso de una cultura corporativa basada en la cercanía, la colaboración y el compromiso compartido".

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