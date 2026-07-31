Un joven conductor fallece de madrugada en un accidente en el lugar pobrense de Crocha de Levante

Un Peugeot 206 se salió de la vía e impactó contra el muro del cierre de una vivienda del lugar de Crocha de Levante Chechu Río

Un conductor de unos 30 años, D.R.A., falleció la pasada madrugada como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a la 1.20 horas en el kilómetro 31 de la carretera comarcal de titularidad autonómica, a la altura del número 50 del lugar de Crocha de Levante, en la parroquia pobrense de Posmarcos. Al parecer, el vehículo que pilotaba, un Peugeot 206, se salió de la vía e impactó contra el muro del cierre de una vivienda.

Hasta el lugar se movilizaron las dotaciones de guardia de los parques comarcales de Bomberos de Ribeira y de Boiro, que procedieron a colocarle un collarín a la víctima, que aún presentaba signos de vida, aunque escaso, y lo sacaron del interior del coche, sin necesidad de tener que excarcelar, pese a que el aviso inicial apuntaba a que podría haber una persona atrapada.

El equipo médico y los técnicos de la ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con base en el Hospital do Barbanza, estuvieron practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta las dos de la madrugada en el lugar de los hechos, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida, y el facultativo certificó su fallecimiento.

Al lugar también se desplazaron la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado, y los servicios de mantenimiento de la carretera.