La Praza Alcalde Segundo Durán albergará el día 21 de agosto ‘una nueva edición de 'A Pobra Summer Fest 2026’, con un encuentro de DJ

Los concejales de Igualdade, de Mocidade y de Cultura, Estefanía Ramos, Eloy Sobrido y Patricia Lojo, respectivamente, acompañados del responsable del evento, Jhonatan Rey, presentaron el cartel

La Praza Alcalde Segundo Durán de A Pobra dará cabida el próximo 21 de agosto una nueva edición del ‘Summer Fest 2026’, consistente en un encuentro de media docena de DJ, entre los que se incluyen Kid Mount, Nyan Boe, DJ Son1c, Aitor Lozano, DJ Places y Manu X. Los concejales de Cultura, de Igualdade y de Mocidade, Patricia Lojo, Estefanía Ramos y Eloy Sobrido, respectivamente, acompañados del responsable del evento, Jhonatan Rey, presentaron el cartel del festival, e indicaron que “conforma unha programación musical dirixida especialmente á mocidade, pero aberta a toda a veciñanza, con entrada gratuíta”.

“Con esta iniciativa, o Concello da Pobra reafirma a súa aposta por unha programación estival de calidade, que combina propostas culturais e musicais con accións de sensibilización para contribuír a garantir espazos de lecer seguros e inclusivos para todas as persoas”, indicaron Lojo y Sobrido. Por su parte, Ramos dio cuenta de la instalación de un Espazo Violeta, consistente en un punto de información, sensibilización y atención frente a las violencias machistas y que estará operativo durante toda la celebración do festival. Asimismo, se precisó que este servicio tiene como objetivo promover un ambiente de ocio seguro, basado en el respeto y en la prevención de cualquier tipo de agresión.