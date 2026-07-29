Detenido un vecino de A Pobra por amenazas graves con arma blanca en presencia de menores

La Policía Local le intervino al individuo arrestado una hoz con la que presuntamente amenazó a otras personas Cedida

La Policía Local pobrense detuvo el pasado fin de semana a un vecino de la parroquia de O Xobre como acusado de la presunta comisión de un delito de amenazas graves con un arma blanca en presencia de menores de edad, recogido en el artículo 169 del Código Penal. Los agentes municipales de servicio en la tarde del pasado sábado recibieron pasadas las 18.15 horas una llamada telefónica de una mujer que les trasladó que se encontraba en la Rúa Tetuán y que un hombre estaba amenazando de muerte con una hoz a su pareja delante de sus hijas menores de edad en el transcurso de una discusión de tráfico rodado.

e A Pobra, que acudió de inmediato al lugar del aviso, procedió a asegurar el lugar y a proteger la integridad física de todos los presentes, para seguidamente recabar información de los hechos presuntamente delictivos que habían ocurrido, a través de la toma de manifestación a ambas partes implicadas, además de informarles que debían acudir a un médico para ser asistidos de las posibles heridas sufridas durante el forcejeo registrado. La denunciante indicó que iba a salir con el coche para llevar a una de sus hijas al médico, pero que detrás de su vehículo estaba estacionada una motocicleta y le pidió a su dueño que la dejase pasar.

Búsqueda de una hoz

La denunciante manifestó que ese hombre, lejos de acceder a su petición, comenzó a discutir y que se dirigió a una finca, de la que regresó con una hoz, con la que trató de arremeter contra ella y su pareja en presencia de sus hijas menores, y que fue entonces cuando comenzó un fuerte forcejeo por parte del padre para defender a las niñas. Asimismo, agregó que en ese momento fue cuando decidió avisar a la Policía Local pobrense para tratar de salvaguardar la integridad física de su familia.

Fue entonces cuando los referidos agentes municipales procedieron a la detención de ese hombre, que se negó a prestar declaración o a dar su versión de los hechos, pero mostró raspaduras en los brazos y piernas que se produjo, supuestamente, al forcejear con la otra parte. Además, se le incautó el arma del presunto delito, que se adjuntó a las diligencias elaboradas para que la autoridad judicial decida su depósito legal.

La Policía Local de A Pobra procedió a trasladar al hombre detenido hasta las dependencias municipales para proceder a la lectura de los derechos que le asisten, y continuó con la elaboración de las correspondientes diligencias sobre los hechos que motivaron su arresto. Con posterioridad, los agentes municipales llevaron a cabo el traslado de ese individuo detenido hasta el puesto principal de la Guardia Civil de Boiro, en cuyos calabozos permaneció hasta que fue puesto a disposición judicial, que decretó su puesta en libertad.