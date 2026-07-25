A Pobra señaliza con color verde aparcamientos exclusivos para residentes en la zona de O Lagar

Exterior de la Casa Consistorial pobrense Cedida

El Concello de A Pobra do Caramiñal señaliza las plazas de aparcamiento de la zona de O Lagar con pintura verde con el fin de reservarlas como estacionamiento exclusivo para residentes.

Desde el gobierno municipal explican que, con el objetivo de facilitar la implantación de esta medida, habilitarán un plazo para que las personas que cumplan los requisitos puedan solicitar y obtener su tarjeta acreditativa, que podrá solicitarse en el registro del Concello siempre que se cumpla alguna de las condiciones previstas en la Ordenanza Municipal de Circulación.

Los principales requisitos son: ser propietario o tener alquilada alguna vivienda o plaza de garaje; ser una persona física empadronada y con un vehículo de empresa asignado para desplazamientos laborales; ser titular o representante de un establecimiento comercial; ser mayor de 65 años, residir en la zona afectada y necesitar acceder a la vivienda mediante un vehículo; o poseer una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.

En cuanto a la documentación necesaria para pedir la tarjeta, variará en función de cada caso, motivo por el que se recomienda consultar previamente la Ordenanza Municipal de Circulación antes de presentar la solicitud.