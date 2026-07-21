Congalsa y la USC estrechan lazos para impulsar vías de colaboración

La rectora, en el centro, junto al presidente de Consalga y la directora general (a su izquierda) y el vicerrector de Innovación y el director de Promoción y Gestión de Investigación de la USC Cedida

La rectora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, realizó este martes una visita institucional a las instalaciones de la compañía Congalsa en A Pobra, con la finalidad de estrechar lazos entre la universidad y la empresa y abrir futuras vías de colaboración para el estudiantado y el personal investigador. El presidente de la Corporación Empresarial Congalsa, Luis Miguel Simarro, agradeció su presencia y puso en valor el significado que tiene para la compañía recibir “a una rectora de Ribeira, conocedora de la realidad de la comarca del Barbanza”.

Por su parte, Crujeiras mostró su satisfacción por conocer de primera mano una empresa gallega de referencia como Congalsa y expresó su deseo de establecer vínculos: “Además de la excelencia académica, las universidades hoy también se definen por su capacidad para transferir conocimiento, colaborar con el tejido empresarial, impulsar la innovación, crear nuevas oportunidades y contribuir al progreso del territorio en el que están insertadas”, manifestó la rectora.

Durante la visita, firmó en el Libro de Honor de la compañía y participó en una reunión de trabajo en la que conoció en detalle la actividad de Congalsa. Asimismo, recorrió diferentes instalaciones de la empresa, como las parcelas 14 y 15, el “showroom” y la sala de catas, espacios donde pudo comprobar de primera mano los procesos productivos y la apuesta de la compañía por la innovación, la investigación y el desarrollo de nuevos productos.

Congalsa lleva años apostando por la innovación como uno de los pilares de su estrategia de crecimiento y competitividad. La compañía cuenta con un Comité Científico integrado por expertos en nutrición y profesionales de las áreas de I+D y Calidad, que asesoran en el desarrollo de nuevos productos basados en la evidencia científica.

En este contexto, se considera que el fortalecimiento de las relaciones entre universidad y empresa impulsará la transferencia de conocimiento, la captación de talento y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo para Galicia.