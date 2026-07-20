A Pobra acoge la quinta edición de la carrera solidaria “Móvete pola Diabetes” este viernes

Imagen de archivo de una edición pasada

El municipio de A Pobra do Caramiñal será este viernes 24 de julio la sede de la quinta edición de carrera solidaria “Móvete pola Diabetes”, organizada por el Concello, la Asociación Anedia, la Asociación de Atletismo y Deportes de O Barbanza y la Federación Galega de Atletismo.

La cita deportiva es abierta a personas de todas las edades, con carreras para las diferentes categorías, desde Sub 6 hasta Máster, además de la categoría Zapatilla Inclusiva

Las carreras comenzarán a partir de las ocho de la tarde, ubicándose el punto de salida en la calle Fernández Albor y la meta en el interior de la plaza Alcalde Segundo Durán.

No obstante, para aquellos que no quieran participar en la competición, pero sí contribuir a la causa, podrán hacerlo colaborando a través del dorsal solidario.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 22 de julio a las dos del mediodía a través de la web www.carreirasgalegas.com, y los dorsales podrán recogerse en la plaza Alcalde Segundo Durán hasta media hora antes del inicio de la prueba deportiva.

En cuanto a la entrega de premios, esta tendrá lugar a partir de las diez de la noche, cuando hayan concluido todas las modalidades de la carrera de carácter solidario.

Para más información, los interesados pueden acudir al Departamento de Deportes del Concello, en la Casa da Cultura e Xuventude, o contactar a través de los números de teléfono 981 83 15 45 o 619 229 946.