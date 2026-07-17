A Pobra aprueba los presupuestos de 2026 con los votos en contra del PP

Imagen de archivo de un Pleno de A Pobra Cedida

La corporación municipal de A Pobra do Caramiñal celebró este viernes un Pleno extraordinario con la finalidad de sacar adelante los presupuestos para el vigente año 2026, los cuales se aprobaron con los seis votos favorables de los concejales de Nós Pobra, BNG y Veciñxs Independentes da Pobra, y en contra de los seis integrantes del PP. El voto “de calidade” del alcalde, José Carlos Vidal, fue el que marcó el desempate.

Como ya adelantaron hace unos días, la propuesta asciende a los 10.560.637,14 euros, con un proyecto que no contempla una subida de impuestos, garantiza la continuidad de los servicios municipales y permite seguir reduciendo la deuda del Concello.

De esta manera, durante la sesión plenaria el concejal de Hacienda, Eloy Sobrido, explicó y desglosó las diferentes partidas del presupuesto.

En cuanto a los gastos, la mayor cuantía corresponde al desembolso en personal, que representa el 45% del total. La segunda partida más alta será la destinada para bienes y servicios, a la que sigue la del canon de gestión de las depuradoras, cuyo importe asciende a casi 300.000 euros, según detalló Sobrido.

A continuación se sitúan las inversiones reales, de las que el 66% estarán financiadas con fondos provinciales, el 30% por el Concello y el 4,3% por la Xunta. Les siguen las transferencias corrientes, que incluyen las subvenciones nominativas y no nominativas destinadas a entidades de carácter social, deportivo y de otros ámbitos; y, por último, la partida de menor cuantía corresponde a las amortizaciones de la deuda.

Por su parte, respecto a los ingresos, la principal fuente serán las transferencias corrientes, es decir, el dinero procedente de las subvenciones ya fijas que recibe el Concello, la participación en los tributos del Estado, el Fondo de Cooperación de la Xunta y los POS de la Diputación.

Le siguen los impuestos directos, que ascienden a los 2.595.000 euros y representan más del 24% del total; las tasas y precios públicos (13%), las transferencias de capital o inversiones y, finalmente, los impuestos indirectos como el ICIO. 