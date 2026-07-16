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A Pobra

La Diputación invierte 24.000 euros en renovar el local de la Asociación de Empresarios de A Pobra

La entidad firmó un convenio con el ente provincial por el que se convertirán las instalaciones en un área polivalente

Redacción
16/07/2026 17:10
El presidente de la Diputación y el de la asociación de empresarios
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el de la asociación de empresarios, José Antonio Vidal Romero
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El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el de la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Trabajadores Autónomos de A Pobra, José Antonio Vidal Romero, firmaron este jueves un convenio de colaboración mediante el que ambas entidades suman esfuerzos para realizar un proyecto de renovación del local de la asociación. De esta manera, el ente provincial invertirá hasta 24.000 euros.

Con esta actuación, el objetivo es contribuir a la dinamización económica y a la mejora de servicios para el tejido comercial y empresarial del municipio.

La inversión total prevista asciende a los 30.000 euros, un presupuesto con el que se pretende adecuar de forma integral la sede de la asociación para convertirla en un espacio polivalente dirigido a la formación y asesoramiento de empresas, comerciantes y autónomos.

Para hacerlo posible, la Diputación asume el 80% de la financiación global a través de una subvención nominativa enmarcada en el Plann de Emprego Local (PEL). La asociación pobrense aportará el 20% restante, equivalente a 6.000 euros.

La mayor parte de la inversión –15.000 euros– se destinará a la mejora y redistrtibución de la sala de reuniones del local.

Por otro lado, se incorporará una infraestructura informática moderna mediante adquisición de tres ordenadores de sobremesa completos, un equipo de proyección, nuevos puestos de trabajo equipados con mesas y archivadores y una fotocopiadora multifunción.

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