A Pobra lleva a Pleno los presupuestos de 2026, que superan los 10,5 millones de euros

La concejala, Amparo Cerecedo, el alcalde, José Carlos Vidal, y los ediles, Patricia Lojo y Eloy Sobrido Concello

El gobierno municipal de A Pobra do Caramiñal presentó el pasado lunes el proyecto de presupuestos para el 2026, que asciende a 10.560.637,14 euros y será sometido a la aprobación del Pleno este viernes, 17 de julio.

El concejal de Veciñxs Independentes da Pobra (VIP), Eloy Sobrido, destacó que la estructura del proyecto no contempla una subida de impuestos, garantiza la continuidad de los servicios municipales y permite seguir reduciendo la deuda del Concello.

Por su parte, la edil socialista, Patricia Lojo, definió los presupuestos como una hoja de ruta del gobierno municipal para continuar avanzando en áreas como obras, cultura, fiestas, sanidad o las relaciones institucionales, poniendo en valor el apoyo del tejido asociativo y la colaboración de la Diputación de A Coruña.

En cuanto a Amparo Cerecedo, concejala del NG, puso el foco en el refuerzo del gasto social, el mantenimiento de los centros educativos y el apoyo a la promoción económica mediante iniciativas como el “coworking”, “Comercio na Rúa” o “Emprende-Co”, incidiendo en la importancia de mantener y fortalecer los servicios públicos.

El alcalde, José Carlos Vidal, destacó el consenso conseguido entre las cuatro formaciones del gobierno para sacar adelante unas cuentas que, según indicó, permitirán mantener los servicios públicos, reducir la deuda sin recurrir a nuevos préstamos y continuar invirtiendo en el municipio.

Así, desde el Concello animan a los vecinos a asistir a la sesión plenaria de este viernes o seguirla a través de los canales municipales, así como a consultar la documentación durante el periodo de exposición pública para conocer con detalle el contenido de las cuentas.