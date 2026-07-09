El Museo Valle-Inclán de A Pobra recibe la visita anual de una delegación de la Brilat

La delegación de la Brilar en el Concello Cedida

El Museo Valle-Inclán de A Pobra recibió esta semana la visita anual de una delegación de la Brigada de Infantería Lixeira Aerotransportable (Brilat), que se acercó hasta el municipio para conocer los fondos de esta institución museística y profundizar en la figura y obra de Ramón del Valle-Inclán.

La delegación estuvo integrada por Eduardo Amoedo López, Bruno Bermúdez López, Manuel Antonio Fernández Saavedra, Alfonso Gil Conde, Carlos Rodríguez Martínez, Carlos Carballido Coira, José Manuel Rodríguez Fernández, Alberto Dos Reis González e Iago Suárez Pérez, acompañados por el capitán de la base náutica Palmira Scuba Club y anfitrión de su visita al municipio, José Manuel Fernández Gómez.

Durante el recorrido por las diferentes salas, el director del Museo, Antonio González Millán, guió la visita e hizo entrega a la delegación de un regalo de carácter institucional: un ejemplar de la edición en gallego de “O meu bisavó”, relato de Valle-Inclán ambientado en A Pobra y en la Torre do Valle Bermúdez.

Posteriormente, la delegación se trasladó a la Casa Consistorial, donde fue recibida por el alcalde, José Carlos Vidal. También, como recuerdo de la visita, se les hizo entrega de una pieza de artesanía local.