A Pobra incorpora 30 nuevos títulos a su biblioteca para promover igualdad y diversidad

La biblioteca municipal ‘Victoriano García Martí’ incorporó nuevos títulos Cedida

La concejala de Igualdad del Concello de A Pobra hizo entrega a la Biblioteca Municipal Victoriano García Martí de 30 nuevos títulos destinados a promover la igualdad, la diversidad y la prevención de las violencias machistas a través de la lectura. Los ejemplares, de los cuales 25 están centrados en la prevención de las violencias machistas y cinco en la diversidad LGTBIAQ+, ya están disponibles para préstamo y consulta.

Entre las 25 publicaciones dedicadas a la prevención de las violencias machistas, dirigidas al público infantil, juvenil y adulto se incluyen cuentos, novelas, ensayos y obras divulgativas que abordan cuestiones como la igualdad, el consentimiento, los estereotipos de género, las relaciones afectivas saludables y la violencia machista, ofreciendo recursos adaptados a las diferentes edades.

Por otro lado, la Biblioteca Municipal incorpora cinco títulos sobre diversidad LGTBIAQ+, que contribuyen a visibilizar diferentes realidades, promover el respeto a la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género, y fomentar una sociedad más inclusiva.

Con esta iniciativa, la Concejalía de Igualdad refuerza su compromiso con la promoción de la igualdad de oportunidades, la diversidad y la prevención de cualquier forma de discriminación, poniendo a disposición de la ciudadanía nuevos recursos que favorecen la educación en valores y la reflexión crítica.