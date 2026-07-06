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A Pobra

Una ambulancia del 061 traslada al hospital, con custodia policial y esposado, a un joven de Boiro muy agresivo en una fiesta familiar en A Pobra

Ese joven quería marcharse en su coche pese a no estar en condiciones para ello, según las fuerzas del orden, y la Policía Local logró sacarlo del vehículo y tuvo que reducirlo y engrilletarlo 

Chechu López
06/07/2026 08:00
La mujer, en avanzado estado de gestación, fue evacuada en una ambulancia del 061 al Hospital do Barbanza para realizar las comprobaciones oportunas
El joven boirense fue evacuada en una ambulancia del 061 con base en Ribeira hasta el Hospital do Barbanza siendo custodiada por sendas patrullas de la Policía Local y Guardia Civil
Chechu Río
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La ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con base en Ribeira se desplazó pasada la una y cuarto de la madrugada de ayer a Portocarro, en la parroquia de Santa Cruz de Lesón, en el vecino municipio de A Pobra, para realizar un servicio relacionado con un boirense de 34 años que, al parecer, estaba muy agresivo. Fue un particular el que contactó con el 112 para comunicar que en ese sitio estaban peleándose diez personas, por lo que avisó a la Policía Local, que de inmediato hacia allí, a la vez que solicitó apoyo a la Guardia Civil. Cuando los agentes municipales llegaron se percataron de que se estaba celebrando una fiesta familiar, que había un joven con un comportamiento muy agresivo y que, según fuentes policiales, pegó a su madre y que pretendía marcharse en su coche pese a no estar en condiciones para ello.

Sus familiares trataron de impedírselo de manera infructuosa y dieron el relevo a la llegada de los agentes municipales y los relevaron, logrando sacarlo del vehículo, pero teniendo que reducirlo a la fuerza, ya que opuso mucha resistencia, y lo esposaron en el suelo, donde tuvieron que atenderlo al sufrir microinfartos que sufrió. A la llegada de los efectivos del instituto armado y del 061, se procedió a trasladar al joven al Hospital do Barbanza, algo que, por razón de seguridad en el mismo, fue esposado y con custodia exterior de una patrulla de Policía Local y otra de Guardia Civil, así como con un agente municipal dentro de la ambulancia. Además, los efectivos de las fuerzas del orden también intervinieron en la inmovilización del joven pues mantenía una actitud similar.

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