Hallado un esqueleto dentro de un nicho del cementerio pobrense de Posmarcos que debería estar vacío

Imagen del nicho ya vacío en el que fue encontrado un esqueleto completo sin ropa, ni ataúd, ni sudario

Un nicho de un panteón familiar del cementerio de la parroquia pobrense de San Isidro de Posmarcos que debería estar vacío, o que así se creía que debía estar, fue escenario de un sorprendente hallazgo, pues en su interior había un esqueleto entero sin ropa, ni ataúd, ni sudario. Un empleado del Tanatorio Jesús de Nazareno lo descubrió el jueves al abrir la tumba en la que a las seis de la tarde de ayer iba a ser enterrada una mujer de la familia propietaria del panteón, y en el que pudo dársele sepultura al quedar libre. Afortunadamente, ese trabajador no tocó nada y, con el susto todavía en el cuerpo, avisó a sus superiores de lo que había encontrado, que avisaron a la Guardia Civil, que ya abrió una investigación para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Hasta el lugar del hallazgo se desplazó la comitiva judicial, incluyendo al médico forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), que por los indicios encontrados en el nicho, y a la espera de un análisis en mayor profundidad, estima que esos restos mortales podrían llevar un par de décadas depositados en ese hueco. El párroco Marcelino Sánchez, que lleva 21 años en el lugar, manifestó ser desconocedor de que en ese nicho hubiera un cadáver, al igual que la familia titular del panteón. Se procedió al levantamiento del cadáver y el esqueleto fue retirado del nicho y los huesos introducidos en bolsas para ser trasladados a las dependencias del referido Imelga, para su posterior estudio forense. En el mismo se incluirá el análisis de ADN, que podría determinar la identidad del fallecido, que por ahora es toda una incógnita.