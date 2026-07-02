Música, tradición y propuestas para todas las edades llenarán del 16 al 19 de julio el barrio pobrense de O Castelo para honrar al Carmen

Los carteles de las celebraciones de mediados de este mes tuvo lugar en el consistorio pobrense

Ya se conoce la programación del Carme do Castelo, que llegará a su cita del 16 al 19 de este mes, con actividades de música, tradición y, sobre todo, un amplio calendario de propuestas para todas las edades. De presentar el cartel se encargaron varios integrantes de la comisión de esos festejos, con su presidente a la cabeza, José María Abuín, el tesorero Ricardo Santamaría Castro, además de José Manuel Fariña, Lola Olveira e Raquel Hermo, acompañados de la concejala de Cultura, Patricia Lojo. El jueves 16 arrancarán las actividades a las doce del mediodía con el lanzamiento de 21 bombas de palenque, que se repetirá a las 19.45 horas con una acción similar en honor a la patrona de la gente del mar, mientras que a las nueve y media de la noche tendrá lugar la actuación por las plazas de la villa del grupo de pandereteiras As de sempre, de la asociación Arrancadeira, además de percusión y gaitas. Y media hora después, en el Cantón da Leña, habrá un concierto de la banda Ateneo Musical da Pobra.

Al día siguiente, el lanzamiento de las bombas de palenque se adelantará a las diez de la mañana, mientras que a partir de las ocho y media de la tarde habrá una sardinada y foliada en A Covecha, mientras que una hora después, en el atrio de la iglesia, se celebrarán los conciertos de Os Menestreis y de Brumeigho. El sábado 18, después de las bombas de palenque (10.00), tendrán lugar las alboradas por las parroquias con los grupos de gaitas Os Caraveiros, Os Pequenos do Barbansa, Xiada y Andavía, que repetirán al día siguiente, mientras que los pasacalles correrán a cargo de la banda Ateneo Musical da Pobra, y que a la una de la tarde ofrecerá un concierto en los jardines Valle-Inclán. La música continuará a partir de las once de la mañana por los bares y plazas del barrio con Arrancadeira, Sons do Peto y la Asociación Cultural San Campio. Desde esa misma hora y hasta las dos de la tarde habrá hinchables con agua y fiesta de la espuma en la Praza Alcalde Segundo Durán, actividades a las que se aconseja acudir con bañador.

Actividades estelares

Para las nueve de la noche de esa jornada está programada una de las actividades estrella del Carme do Castelo, que es el X Festival Folk en la Praza Alcalde Segundo Durán, que contará con las actuaciones de Rianxeiras da Covecha, Faíscas da Pontraga y A Requinta de Lampai, mientras que a partir de las doce y meida de la madrugada actuará DJ Jalaiko. Y para el último día, 19 de julio, tras el anuncio con 21 bombas de palenque, arrancarán los referidos alboradas, mientras que el pasacalles correrá a cargo de la Banda de Música de Padrón, que a la una de la tarde ofrecerá un concierto en los jardines Valle-Inclán. La música también seguirá desde las once de la mañana por los bares y plazas de la villa la ofrecerán Ghaiteiros do Chimpín y Trécola. Para las siete de la tarde está señalada la misa solemne cantada por el corro parroquial en honor a la Virxe do Carme en la iglesia de Santiago do Deán, y seguidamente saldrá la procesión marítimo-terrestre acompañada por Arrancadeira y la Banda de Música de Padrón. Desde la comisión de fiestas indicaron que se fletarán tres catamaranes para acompañar por mar la procesión y la ofrenda floral en memoria de todas la personas fallecidas en el mar.

La edila pobrense puso en valor el “esforzo” y “dedicación” de la comisión de fiestas para “facer posible unha nova edición desta celebración”, a la vez que destacó “a importancia de conservar unhas tradicións que forman parte da identidade da Pobra e que cada verán reúnen a veciñanza e ás persoas visitantes arredor da cultura, da música e da convivencia”. Lojo también aprovechó para invitar a la ciudadanía a disfrutar de una “proposta diversa”, insistiendo en que fue diseñada para todas las edades, y con la que el barrio de O Castelo volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de la villa a lo largo de todo ese fin de semana. Por su parte, el presidente de la comisión de fiestas agradeció, en su nombre y en el de todos sus compañeros, la colaboración de las personas, entidades y empresas que contribuyen a la organización de estas fiestas, “facendo posible unha edición que combina tradición, lecer e participación”.