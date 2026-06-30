Herida una joven conductora en una colisión frontal en el cruce de los semáforos del casco urbano de A Pobra

El accidente de tráfico consistió en una colisión frontal entre un Citroën Xsara y un Hyundai i30 Chechu Río

La carretera de titularidad comarcal AC-305, a su paso por el conocido como cruce de los semáforos en pleno casco urbano de A Pobra, fue escenario poco antes de las once y media de la pasada noche de un accidente de tráfico consistente en una colisión frontal entre dos vehículos, y que se saldó con una joven conductora herida con pronóstico reservado. El siniestro se produjo cuando impactaron un Citroën Xsara que procedía de la Rúa da Paz y pretendía girar a la izquierda para incorporarse a la Rúa Fernández Varela, y un Hyundai i30 que circulaba por la Rúa de Díaz de Rábago en dirección hacia Ribeira.

Fue un particular el que contactó inicialmente con la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra para comunicar lo sucedido y que había una persona herida, y ese servicio movilizó a su equipo de guardia hasta el lugar del siniestro y, paralelamente, dio traslado del aviso al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia.

Los gestores de este último informaron de lo ocurrido a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado debido a que a esa hora no contaba con patrulla de servicio la Policía Local pobrense, con la finalidad de tratar de depurar la responsabilidad del mismo, para lo cual se podría recurrir a las cámaras de control del tráfico o de vigilancia de esa misma intersección.

Atención a la víctima

También se movilizó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Este último servicio sanitario desplazó al lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias le prestó una primera asistencia a la herida, que se quejaba de dolores cervicales y en una rodilla, y a la que, tras su inmovilización, se procedió a trasladar en el vehículo asistencial hasta el área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

En el momento en que se registró el accidente estaban funcionando los semáforos, pues se desconectan automáticamente a partir de la medianoche para permanecer en ámbar durante la madrugada. También acudieron una patrulla de seguridad ciudadana de Boiro y operarios de la empresa de mantenimiento de la carretera, y el servicio de grúa para retirar los vehículos accidentados, y tras la limpieza de la vía se pudo restablecer la normalidad en la circulación rodada poco antes de las dos de la madrugada.