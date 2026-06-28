La Policía Local de A Pobra detiene a un conocido delincuente para el que había una orden de búsqueda por robo con fuerza

Una patrulla de la Policía Local pobrense llevó a cabo la detención de un delincuente contra el que había una orden judicial para sus búsqueda, arresto y personación Chechu Río

La patrulla de la Policía Local de A Pobra que se encontraba de guardia en el turno de la tarde de este domingo procedió al arresto de un viejo conocido de las fuerzas de seguridad por su supuesta actividad delictiva. Al parecer, sobre ese individuo, de 47 años de edad, pesaba desde el pasado 17 de junio una orden de búsqueda, detención y personación dictada por parte de la jueza titular de la Plaza 3 de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira en relación con su investigación por un delito de robo con fuerza.

Según pudo saber este periódico, la detención de ese varón, que cuenta con un amplio historial delictivo, tuvo lugar en torno a las seis y diez de la tarde cuando los agentes municipales, que eran conocedores de la orden judicial, se percataron de su presencia cuando se encontraba en la zona de los jardines Valle-Inclán y procedieron a leerle sus derechos y a arrestarlo.

La patrulla policial trasladó al detenido a los calabozos del puesto principal de la Guardia Civil de Boiro, desde donde fue llevado a la comisaría ribeirense del Cuerpo Nacional de Policía para que lo tenga en custodia debido a que el instituto armado no tiene presencia física nocturna en el cuartel boirense. Está previsto que a primera hora de esta mañana pase a disposición de la autoridad judicial.