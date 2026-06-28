A Pobra sale a las calles para exigir que el PAC atienda consultas en horario de tarde

Vecinos y vecinas de A Pobra marchan por la sanidad Cedida

A Pobra sale a la calle para exigir la apertura del Punto de Atención Continuada (PAC) desde primera hora de la tarde. La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca de Barbanza asegura que el municipio pobrense, junto con Rianxo, son los únicos PACs de Galicia que, en días laborales, abren a partir de las diez de la noche obligando a la población que tiene una urgencias por las tardes a desplazarse hasta el PAC de Ribeira.

Esta fue la primera manifestación que se celebró en la villa pobrense y, pese a la amenaza de lluvias, la convocatoria tuvo una “moi boa resposta”, tal y como aseguró la portavoz de la plataforma, Marián Rodríguez.

Más médicos

La marcha partió a las 12:00 horas del centro de salud para recorrer las calles y finalizar en la plaza del Emigrante. El reclamó continuó siendo el mismo que el de hace meses: la apertura del PAC a partir de las 15:00 horas, así como la cobertura de todas las plazas de médicos y la reducción de sus listas de espera. “Esta é unha zona onde aumenta a poboación no verán e van a aumentar polo tanto as listas de espera”, aclaraba Rodríguez.

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza convoca para el 28 de junio una manifestación en A Pobra para exigir un PAC a tiempo completo Más información

Además, también recordó que le hizo entrega a la Consellería de Sanidade de las firmas que recaudó para motivar una solución, pero al no obtener respuesta la Plataforma recurrió a la Valedora do Pobo. “Pediu unha contestación á Consellería e esta mesma semana escribiunos asegurando que non a tiña aínda”.

Más concentraciones

Entre tanto, las acciones reivindicativas continuarán en toda la comarca con protestas en el consultorio de la parroquia de Aguiño, en Ribeira, todos los viernes para exigir la cobertura de médicos tras la marcha de una de las sanitarias el pasado mes de noviembre.

También se convocarán concentraciones en el centro de salud de Rianxo para reivindicar esto mismo que hoy exigió A Pobra, un PAC a tiempo completo en el municipio.