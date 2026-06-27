La Diputación destina 24.000 euros a recuperar la sede social de los Empresarios

Los representantes de las entidades tras la firma del convenio Cedida

La Diputación de A Coruña aprueba el convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios, Comerciantes e Traballadores Autónomos de A Pobra do Caramiñal para financiar el proyecto de recuperación y equipamiento de su sede social, una iniciativa enmarcada dentro del Plan de Empleo Local.

Así, la institución provincial destinará 24.000 euros a la entidad, lo que representa el 80% del presupuesto total de la actuación, fijado en 30.000 euros.

El objetivo es dotar a la asociación de un espacio funcional, moderno y versátil para mejorar la gestión diaria y acoger actividades comunitarias, culturales y formativas.

El Concello valora muy positivamente esta aprobación al tratase de una iniciativa que se labró también con el apoyo de la administración local. “O comercio de proximidade e o tecido empresarial desempeñan un papel esencial no desenvolvemento económico da Pobra. Dispor dunhas instalacións renovadas e mellor equipadas permitirá á asociación ampliar os servizos que ofrece e seguir impulsando accións en beneficio do comercio e da actividade económica local”, apunta el alcalde.