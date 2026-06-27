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Diario de Arousa

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A Pobra

Barbanza Arousa acoge un año más a los participantes en el programa ‘El Camino a Vela’

Chechu López
27/06/2026 05:30
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La Mancomunidade Barbanza Arousa acogió, un año más, a la peregrinación jacobea de la experiencia 'Sail The Way' (‘El Camino a Vela’) a través de la Ruta Mar de Arousa e Río Ulla. El grupo de expedicionarios, integrado mayoritariamente por personas procedentes de Francia, arribó al puerto de A Pobra, donde de darles la bienvenida se encargaron el presidente de la entidad supramunicipal y alcalde pobrense, José Carlos Vidal, así como su gerente, Fátima Cachafeiro, además de concejales y representantes de Northmarinas.

Los peregrinos realizaron una visita guiada por A Pobra con la finalidad de que pudieran conocer "o territorio e se convirtan en prescriptores”, declaró Cachafeiro. Después de la misma, se llevó a cabo una recepción institucional y, posteriormente, participaron en una cena con productos de la comarca, "poñendo en valor o produto fresco e en conserva, maridados con viños da Indicación Xeográfica Protexida 'Terras do Barbanza e Iria'. A cea realizouse no restaurante 'Sisal', distinguido co Sicted localizado nunha zona cercana ao porto deportivo", indicaron desde la Mancomunidade.

Según detallaron las mismas fuentes, la travesía 'El Camino a Vela' se realiza en grupo para dar a conocer la experiencia de la navegación sostenible en la costa norte de la península, mostrar las características, cultura y gastronomía de cada localidad en la que se recala y atraer navegantes nacionales e internacionales, promoviendo un modo diferente de hacer el Camiño de Santiago. 

"Nesta undécima edición, o leitmotiv da travesía 'El Camino a Vela' son as profesións azuis, co obxectivo de dar a coñecer ás novas xeracións as oportunidades que ofrece o mar a través da plataforma dixital BluePath", precisaron. Partieron el pasado 9 de junio de Hondarribia (Guipúzcoa) y está prevista su llegada hoy a la capital de Galicia. La estancia de los expedicionarios en O Barbanza se corresponde con una de las etapas finales de la peregrinación jacobea, "que está permitindo aos seus participantes coñecer de primeira man parte do patrimonio, cultura e gastronomía do noso destino", subrayó Cachafeiro.

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