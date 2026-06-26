A Pobra reivindica el “orgullo de ser” con el impulso de diversas acciones en favor de la diversidad

La biblioteca municipal ‘Victoriano García Martí’ incorporó nuevos títulos con la finalidad de fomentar la educación en valores, la empatía y el respeto a través de la lectura

El Ayuntamiento pobrense, a través de su departamento de Igualdade, anuncia el desarrollo de varias acciones de sensibilización y visibilización con motivo de la celebración del Día -Internacional del Orgullo Lgtbi+, impulsando iniciativas para conseguir una villa más diversa, inclusiva y libre de discriminación. Así, el compromiso municipal se hará visible en los espacios públicos con la colocación de la bandea del arco iris en el bacón del consistorio y de una lona conmemorativa en los jardines municipales bajo el lema ‘A Pobra, orgullo de ser’. Además, hoy y el lunes permanecerá instalada en la entrada de la casa consistorial una mesa informativa en la que se repartirá material divulgativo y de sensibilización, incluyendo una guía de actuación ante casos de violencia, dípticos, pulseras, chapas, pegatinas y otros recursos.

La programación se completará con una nueva incorporación de libros de temática lgtbiq+ a la biblioteca municipal ‘Victoriano García Martí’ con la finalidad de fomentar la educación en valores, la empatía y el respeto a través de la lectura. Entre los nuevos títulos figuran ‘Vivan las uñas de colores’, ‘Fora do normal’, ‘Federico y sus familias’ y ‘Comida familiar’. Y en las redes sociales municipales se difundirán, en el marco de la campaña provincial ‘Liberdade de ser e sentir!’, impulsada por el Área de Igualdade de la Diputación de A Coruña y a la que se suma la Administración local, las ‘Palestras Diversas’, que forman parte de un ciclo de encuentros virtuales en los que especialistas activistas abordarán cuestiones relacionadas con el deporte, la infancia y adolescencia, los medios de comunicación y la literatura desde la perspectiva de la diversidad.

Actrividades en Boiro

Por su parte, el Ayuntamiento de Boiro programó para conmemorar el Día Internacional del Orgullo una charla que tendrá lugar a partir de las siete y media de esta tarde en el salón de actos del centro social, mientras que una hora después se desarrollará en la Praza da Terceira Idade el espectáculo de danza 'Velaiquich Amoorch!'. Para la jornada de mañana, sábado 27 de junio, se desarrollarán varias acciones en el Paseo das Colonias, empezando a las seis y media de la tarde con una fiesta 'Tie Dye' para la que se recomienda acudir con camiseta blanca, la actuación de DJ Rasca e Pincha y un taller de maquillaje, mientras que a las ocho de la tarde se procederá a la lectura de un manifiesto y a las 20.30 horas se desarrollará la 'Batalla de polvos holi'. Estas acciones están impulsadas por Turbina Espacial, Atreve-t, Ayuntamiento de Boiro y Diputación de A Coruña