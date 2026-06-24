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A Pobra

Una olla olvidada al fuego de una cocina provocó un incendio en un piso de la Rúa Carlos Montenegro, en el centro urbano de A Pobra

El suceso movilizó a la agrupación pobrense de voluntarios de Protección Civil y a la dotación de guardia de los Bomberos de Ribeira, además de patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil

Chechu López
24/06/2026 23:00
El dispositivo movilizado a causa del incendio en un piso de la Rúa Carlos Montenegro incluyó a patrulla de la Guiardia Civil y de Policía Local, así como a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra
El dispositivo movilizado a causa del incendio en un piso de la Rúa Carlos Montenegro incluyó a patrulla de la Guiardia Civil y Policía Local, así como a la agrupación de Protección Civil de A Pobra
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La cocina de un piso situado en un edificio con varias plantas de viviendas de la céntrica Rúa Carlos Montenegro, de la villa pobrense, fue escenario poco antes de las siete y veinte de esta tarde de un incendio urbano. Al parecer, las llamas se iniciaron debido a una olla con comida olvidada al fuego por sus inquilinos y fueron los vecinos los que dieron la alerta al percibir un fuerte olor a quemado. 

Después de que un particular contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo sucedido, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del incendio a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, así como a la Policía Local, a la Guardia Civil y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira. 

Los equipos de seguridad y de emergencias comprobaron que el fuego había afectado a la comida que contenía la olla y ocasionó pequeños daños en la campana extractora y en los muebles situados a su alrededor. Además de las tareas de extinción y comprobación del incendio, la intervención incluyó la ventilación del inmueble que se había visto afectado por el humo.

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