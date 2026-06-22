Cerca de 40 mujeres participar en una jornada de encuentro y conexión de proyectos de emprendimiento en A Pobra

La acción se desarrolló entre la playa de O Areal y el Chiringuito do Xobre Cedida

Cerca de 40 emprendedoras y profesionales participaron recientemente en la II Xornada de Encontro e Conexión entre Mulleres e Proxectos, una iniciativa promovida por el departamento municipal de Promoción Económica de A Pobra, dirixido por la concejala Amparo Cerecedo, en el marco de la Rede de Espazos Colaborativos de la Diputación de A Coruña. Esta acción se desarrolló entre la playa de O Areal y el Chiringuito do Xobre, en un ambiente pensado para favorecer el intercambio de experiencias, el conocimiento mutuo y la generación de nuevas oportunidades de colaboración entre proyectos liderados por féminas.

Las participantes tomaron parte durante la jornada en distintas dinámicas y espacios de diálogo alrededor del emprendimiento, el bienestar, la creatividad, el turismo y el impacto social en el territorio. Así, la gestora y dinamizadora del Coworking Pobra, Fátima Rodríguez, centró el foco en el valor de la propuesta en la cooperación como herramienta de crecimiento, señalando que “emprender con perspectiva de xénero supón un cambio de paradigma: pasamos de competir a coopetir, entendendo que a colaboración e a xestión emocional son activos tan valiosos para o negocio como a propia estratexia comercial”.

Este proyecto contó con la colaboración de Beatriz Rivas, anfitriona del encuentro, Nancy Silva, de Apertas de Cores y responsable del taller emocional, y de las coordinadoras de las distintas mesas temáticas: Cany Juncal, Beatriz Pereira, Marta Rodríguez y Sonia García, que contribuyeron al desarrollo de una experiencia participativa basada en la inspiración, la reflexión compartida y la creación de vínculos profesionales. Cerecedo destacó la “boa acollida” de la convocatoria y agradeció la implicación de las asistentes y colaboradoras, subrayando la importancia de seguir impulsando espacios que favorezcan el apoyo mutuo, la visibilidad del talento femenino y la consolidación de iniciativas emprendedoras en el municipio.