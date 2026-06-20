La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza convoca para el 28 de junio una manifestación en A Pobra para exigir un PAC a tiempo completo

Los jardines Valle-Inclán acogieron una concentración para pedir mejoras sanitarias

A Pobra será escenario el domingo 28 de junio de una manifestación convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza y que saldrá a las doce del mediodía del centro de salud de la villa y rematará en la Praza do Emigrante. Entre las reclamaciones que se realizarán, y que se ya pudieron escuchar ayer en una nueva concentración en los jardines Valle-Inclán, se incluye la apertura vespertina del PAC en días laborables, pra que sea a tiempò completo, además de la cobertura todas las plazas de médicos y la reducción de sus listas de espera.

Desde la entidad convocante subrayaron que lo que les lleva a movilizarse de una manera especial a lo que vioenen haciendo todos los viernes pasa por reclamar "solucións ás carencias" en la atención sanitaria que padece la ciudadanía pobrense, después de que hace varios meses se presentaron más de 3.000 firmas para reclamar las referidas mejoras sin que hubiera recibido respuesta alguna por parte de las autoridades sanitarias.

Respecto al Punto de Atención Continuada de A Pobra sostiene que actualmente sólo funciona de noche en jornadas laborables y las 24 horas de los fines de semanas y días festivos. Advierte que la falta de personal específico para atender las urgencias provoca una saturación del personal de Atención Primaria del turno de tarde, "na obriga de que os veciños da Pobra se teñan que trasladar ao PAC de Ribeira ou directamente ao Hospital do Barbanza, e no risco de saturación destes dous servizos precisamente por deber atender casos que poderían resolverse axeitadamente no PAC, que xa existe pero só funciona a partir das dez da noite nos días laborables".

Plaza sin cubrir

Igualmente, exigirá que se cubran todas las plazas de personal facultativo, pues recuerda que "hai tempo que xubilouse unha das persoas que ocupaba unha das sete prazas que existían no centro de saúde e nunca máis se volveu cubrir". Ahondando en esa cuestión, la referida plataforma sanitaria sostiene que "malia que se diga que A Pobra conta con persoal abondo, a realidade é que as listas de espera non deixan de aumentar na atención primaria".

También demandará que, precisamente, se reduzcan las listas de espera en ese ambulatorio "pois a situación actual é que moitos pacientes deben esperar incluso dúas semanas para conseguir unha cita co seu médico de cabeceira", y que la llegada del verano "fai que sexa lóxico temer que a situación vaia empeorar proximamente, xa que a poboación da vila aumenta notablemente coa chegada de visitantes e turistas e, non só non se incrementa o persoal sanitario dispoñible, senón que, pola información de que dispón a plataforma, non está previsto cubrir con reforzos as vacacións do persoal sanitario habitual.". A juicio de sus responsables, esta situación "retroalimenta o comentado nos puntos anteriores: a falta de citas dispoñibles implica que a poboación acuda aos servizos de urxencia para ser atendida de afeccións que deberían tratarse na Atención Primaria".

Apoyo comercial y político

Además de solicitar a toda la ciudadanía que acuda a dicha manifestación, la plataforma también hace un llamamiento a la colaboración de los responsables de los comercios locales para que muestren su apoyo a esa convocatoria y sus reivindicaciones. Para eso, les facilitará carteles que podrán exhibir en tiendas y negocios. Por otro lado, desde la plataforma indicaron que contactaron con todos los grupos políticos que tienen representación en el consistorio pobrense para que convoquen un pleno específico y aprueben una moción en apoyo "dunhas reclamacións que buscan a mellora da atención sanitaria de toda a poboación á que representan".

Las concentraciones de protesta por la delicada situación en la que se encuentran los centros de salud de O Barbanza continuaron desarrollándose. Además de la que tuvo lugar ayer, a las doce del mediodía, en la alameda pobrense, a donde se decidió trasladar hace escasas fechas para tener mayor visibilidad que a las puertas del ambulatorio, media hora antes tuvo lugar la habitual en el entorno del consultorio médico periféricosde Aguiño, para reclamar la cobertura del personal sanitario, pues de las dos plazas de médicas, una de ellas se encuentra de baja desde noviembre pasado y habitualmente sólo se cubre por cuatro o cinco horas con un profesional en jornada prolongada, principalmente después de hacer guardia en el PAC ribeirense.