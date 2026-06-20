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A Pobra

El Museo Valle-Inclán adapta su horario habitual a la temporada de verano para favorecer la afluencia de visitantes

Chechu López
20/06/2026 06:00
El Museo Valle Inclán de A Pobra está localizado en la histórica Torre de Bermúdez
El Museo Valle Inclán de A Pobra está localizado en la histórica Torre de Bermúdez
Chechu Río
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El Museo Valle-Inclán, de A Pobra, adaptó su horario de apertura a la temporada estival, que es la de mayor afluencia de visitantes, para tratar de facilitar el acceso a su colección y contenidos. Así, este mes se puede visitar de miércoles a sábado en horario de mañana y tarde, mientras que los lunes y martes sólo abrirá sus instalaciones para tareas internas y atención a investigadores. Desde el Ayuntamiento pobrense indican que siguen impulsando de ese modo la divulgación de su patrimonio histórico y cultural, promoviendo iniciativas que contribuyan a acercar la figura del escritor universal y creador del esperpento a la ciudadanía y a las personas que visitan el municipio barbanzano a lo largo del año. 

Además de la visita libre, el centro museístico que ofrece un acercamiento a la trayectoria vital, literaria y artística de Ramón María del Valle-Inclán a través de sus fondos y espacios expositivos, dispone de diferentes modalidades orientadas a públicos diversos, como recorridos guiados, propuestas temáticas y actividades dirigidas a grupos y centros educativos "para favorecer unha experiencia máis completa e participativa". Las personas interesadas en organizar una visita o en recibir información sobre los servicios disponibles pueden contactar directamente con el museo a través de una llamada al número de teléfono de contacto 981 831 545 o enviando un mensaje por WhatsApp al 681 684 164 o a la dirección de correo electrónico museovalleinclan@apobra.gal. 

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