La pavimentación de 300 metros de la carretera del Paseo do Areal obligará a cortarla al tráfico rodado y aparcamiento durante este lunes

Los trabajos de asfaltado afectarán a un tramo de 300 metros de la carretera del Paseo do Areal Chechu Río

El Ayuntamiento pobrense dio a conocer que este próximo lunes, 22 de junio, se procederá al reasfaltado de un tramo de 300 metros de la carretera del Paseo do Areal, que da acceso a la zona comercial en la que se ubican varios supermercados, por lo que el tráfico rodado por el mismo permanecerá cortado durante doce horas, concretamente, entre las siete de la mañana y las siete de la tarde. Desde el gobierno local señalan que para tratar de garantizar la movilidad y minimizar las incidencias, los accesos alternativos que se deberán utilizar serán por la zona de la Rúa Venecia y por la parte posterior del solar donde se emplazaba la antigua discoteca ‘Boomerang’, refiriéndose de una manera especial tanto a la circulación rodada como el acceso a los aparcamientos y a los establecimientos comerciales de ese entorno.

El cuatripartito indica que la pavimentación proyectada, que forma parte de las actuaciones de mejora de las infraestructuras viarias promovidas por la Administración local con la financiación de la Diputación de A Coruña, permitirá mejorar el estado del firme y las condiciones de circulación en una zona que registra una importante afluencia de vehículos a lo largo de todo el año. “Desde o Concello da Pobra agradécese a comprensión e colaboración da veciñanza e das persoas usuarias da zona e pídeselles desculpas polas molestias que estas obras poidan ocasionar, lembrando que se trata dunha actuación necesaria para seguir mellorando os viarios municipais”, concluye el comunicado.