El mercadillo de A Pobra seguirá celebrándose los miércoles a pesar de que coincida en jornada festiva

Amparo Cerecedo reveló que el 24 de junio se instalarán puestos ambulantes Chechu Río

La concejala de Promoción Económica de A Pobra, Amparo Cerecedo, comunicó ayer que el miércoles de la próxima semana, 24 de junio, habrá mercadillo ambulante pese a tratarse de una jornada festiva, Día de San Xoán. La edila manifestó que van a poner en marcha esa iniciativa “que partiu do propio colectivo de vendedores da feira da vila, pois ate o de agora cando o mércores coincidía en xornada festiva se adiantaba aos martes”. Cerecedo recordó que esa petición de los feriantes ya le llegó poco después de que en 2023 asumió la responsabilidad de dicha área de gobierno local, de la que depende la organización y gestión del mercadillo”, y agregó que entre los argumentos que le ofrecieron para respaldar esa demanda fue que muchos de ellos de ellos ya acuden el martes a otro mercadillo, por lo que prefieren que se mantenga los miércoles, independientemente de que sea festivo o no.

Amparo Cerecedo reveló que en las últimas semanas estuvieron pulsando la opinión particular de los vendedores ambulantes y la gran mayoría son de la opinión de mantenerlo los miércoles, aunque sea festivo. “Vamos a poñer en marcha esta decisión con motivo da festividade de San Xoán, polo que informamos dela a toda a cidadanía do Barbanza, pois aquí ven xente doutras localidades e non só de A Pobra as que veñen facer compras ao mercadillo e a disfrutar da nosa hostalería”. A pesar de ello, la plaza de abastos pobrense permanecerá cerrada el 24 de junio por decisión de los propios placeros, que ese día no quieren abrir, a diferencia de si el festivo cae en sábado, pues sostienen que esa es jornada de muchas ventas.