El apicultor pobrense Fernando Cores y su hidromiel casera ganan un oro en un certamen internacional en Portugal

El apicultor Fernando Cores Iglesias muestra su elaboración de hidromiel de castaño con la que obtuvo el máximo reconocimiento en el concurso en el país luso

El apicultor pobrense Fernando Cores Iglesias, actual delegado de O Barbanza y O Salnes de la Asociación Galega de Apicultura, se alzó con una medalla de oro en la categoría casera en el Concurso de Hidromiel Internacional de Portugal (CHIP), y con el tercer puesto en la final de ‘Best of Show’, entre todos los ganadores de un oro de dicha competición. Para ello, envió dos muestras de hidromiel elaborada con especies y miel para participar en la categoría de producto ‘Casero de Metheglin M3-D’ de dicho un certamen que reúne a productores, jueces, marcas y expertos en un entorno diseñado para celebrar la excelencia, la innovación y la tradición de esta bebida ancestral. Se trata de un evento que promueve catas profesionales -hubo más de medio millar de hidromieles de 14 países de tres continentes-, la creación de alianzas estratégicas, talleres especializados, exposiciones y un amplio programa de actividades culturales, fomentando el conocimiento, el intercambio y el crecimiento del hidromiel a nivel mundial.

El propio Fernando Cores explicó que su esencia de especies es una hidromiel elaborada con agua, levadura, miel de castaño de la comarca barbanzana y hasta una mezcla de 8 especies diferentes, predominando la canela. Y agregó que “tras su fermentación y transcurrido cinco meses de varios procesos de clarificación, manual y artesana 100%, se obtiene una hidromiel de 14 grados de alcohol con un sabor a especies único”. Tras el reconocimiento obtenido, Cores Iglesias expresó su satisfacción por el hecho de los jueces de todos los países participantes le concedieran el oro tras la celebración de más de medio millar de catas a ciegas. “Ademais, despois fíxose unha cata só entre aquelas hidromeles que conseguiron ouro nas suas repectivas categorías, acadando neste caso a medalla de bronce”. De esta manera, O Barbanza se coló con ese oro de su miel de castaño en unas finales de un evento contra países que tienen mucha tradición, historia y buen hacer en lo que a hidromieles de refiere, como son los casos de Polonia y de Mexico, que vieron reforzado su liderazgo con la obtención con muchas preseas del preciado metal.

La otra hidromiel presentada por Fernando Cores iglesias estaba elaborada con setas y hongos, con la que no alcanzó título alguno, “pero obtivo moi boa nota, e mesmo a enviei hai uns meses a Polonia, onde acadou 74 dos 100 puntos entre 2.000 catas, co cal casi entra na opción de medallas, pero foi penalizada por non estar nunha categoría correcta”. Además, este apicultor de A Pobra está inmerso en el montaje de una fábrica de hidromiel y tienda de apicultura en su localidad, y que espera que dentro de un año pueda estar operativa “e onde se poderán disfrutar non so todos os produtos apícolas, senón tamén diferentes hidromeles, nas catas e degustacións que temos previsto facer, ademáis de charlas sobre o mundo das abellas e os seus produtos”. Además, Fernando Cores manifestó que ya tiene puestos los ojos en la próxima competición en Polonia “e con gañas de conseguir alí un ouro”.